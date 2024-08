Nicht Fallout London: Kostenlose Fan-Mod zum großen Original

Dass die Modding-Community ideenreich und ambitioniert ist, wurde zuletzt mit dem Release der Mega-Mod Fallout London unter Beweis gestellt – trotz zahlreicher Bugs, Glitches und Abstürze, die das Spielerlebnis aktuell noch trüben.

Doch schon vor ungefähr acht Jahren veröffentlichten Enthusiasten Resurrection – einen Fan-Titel, der den Brückenschlag zwischen Fallout (1997) und Fallout 2 (1998) wagt. Warnung vorab: Grafisch sieht diese Widergeburt nach den tiefsten 90er-Jahren aus – also viel isometrische Draufsicht und noch mehr 2D-Sprites.

Was denken die Fans zu Fallout 1.5?

Fallout 1.5 Resurrecion glänzt auf Mod DB mit einer amtlichen 9.2er-Wertung von maximal 10 Punkten. Insgesamt wurden zwar nur 21 Stimmen abgegeben, nichtsdestotrotz sprechen die Fan-Rezensionen eine eindeutige Sprache. Etwa Nutzer*in moisesjns schreibt im entsprechenden Review-Thread: „Ich liebe die Tatsache, dass sich das Ganze wie das ursprüngliche Spiel anfühlt – das ich schon damals geliebt habe.“ Aus diesem und ähnlichen Kommentaren geht unzweideutig hervor: Vorliegende Modifikation ist für denjenigen Teil der Fanbase gedacht, der etwas mit den beiden Original-Fallouts aus der Interplay-Ära anfangen kann.

Wer Retro-Look und Pixel-Grafik mag, dessen Augen können sich auch an Fallout 1.5.: Resurrection sattsehen. Credit: Bethesda Softworks; Black Isle Studios; Mod DB /@DaemonCZ; bearbeitet mit Photoshop

In eine ähnliche Kerbe schlug vor wenigen Monaten ein*e Nutzer*in auf Reddit – denn für lithermit schubst dieses Fallout 1.5 sogar Fallout 2 vom Thron. Sie oder er schreibt: „[…] es [Resurrection] hat mir sehr gut gefallen. Die Stimmung fand ich sogar besser als bei Fallout 2. Allerdings gefällt mir Fallout 1 auch allgemein besser als Fallout 2. Einige der Quests und Geschichten waren wirklich gut – und auch die Schreibe war ziemlich solide […]“. Schließlich verpasst lithermit Fallout 1.5 noch mit diesen Worten den Ritterschlag: „Es mag nicht kanonisch sein, aber in meiner Wahrnehmung ist es das.“

Jenseits aller Jubelrufe: Was steckt wirklich hinter dieser Kopfgeburt tschechischer Fans? Zuallererst ein Rückgriff auf das, was den beiden originalen Ödland-Spielen einen Ehrenplatz in der Gaming-Historie beschert hat. Die düstere Stimmung aus Fallout 1, gepaart mit der etwas albernen Tonalität aus Fallout 2, zeichnet diese Modifikation laut YouTuber ramblelime aus.

Mit welcher Story fährt Resurrection auf?

Im Spiel selbst wacht ihr zu Beginn in einer Höhle auf – ohne zu wissen, wie ihr in dieses finstere Loch gelangt seid. Mit diesem Gedächtnisschwund geschlagen, müsst ihr die Splitter eurer zerschlagenen Vergangenheit Stück für Stück wieder aufsammeln. Einziger Anhaltspunkt für diese Schnitzeljagd: ein mysteriöser Talisman.

Mit einer spannenden Prämisse kann das Teil also aufwarten. Ob ihr die auf Mod DB kostenlos herunterladbare Fan-Modifikation für Fallout 2 goutieren könnt, hängt entscheidend davon ab, ob ihr Spielspaß mit den ersten beiden Originalen hattet. Übrigens: Falls ihr Teil 2 als Grundlage für die Mod benötigt, das Spiel ist im Rahmen der Quakecon Aktion 2024 noch bis einschließlich zum 21. August für gerade mal 2,49 Euro erhältlich. Derselbe Angebotspreis gilt sogar bis zum 23. August auf GOG. Apropos: Ein weiteres Fan-Projekt, auf das ihr aktuell unbedingt ein Auge werfen solltet, ist Fallout: Vault 13.

