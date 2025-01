Nintendo Switch 2: Erhält offenbar brachialen Ego-Shooter – aber das darf noch niemand wissen

Die Nintendo Switch 2 ist endlich angekündigt, aber über Spiele redet bislang kaum jemand. Das hat gute Gründe – und doch wird hinter dem Rücken von Big N viel gesprochen. Offenbar erhält die neue Konsole sogar einen der meist erwarteten Titel des Jahres.

Offiziell werden wir wohl erst am 2. April 2025 mehr über die Pläne von Nintendo und anderen Herstellern erfahren. Dann findet nämlich eine neue Direct-Show statt, in der sich alles um die Nintendo Switch 2 dreht. Mit dabei könnte wohl auch Doom: The Dark Ages sein, wenn ein wohlbekannter Insider Recht behält.

Nintendo Switch 2: Doom befindet sich angeblich schon in Entwicklung

Zwar ist es mittlerweile möglich, dass das eine oder andere Entwicklungsstudio bereits mit der Sprache herausrückt, ob das eigene Spiel für die Nintendo Switch 2 kommt oder nicht. Trotzdem halten sich vor allem die großen Publisher wie EA, Ubisoft oder auch Microsoft zurück – wohl, um den japanischen Konzern erst bei der großen Direct-Show vollständig zu unterstützen.

Das deutet zumindest ein wenig der brasilianische Leaker und vermeintliche Insider eXtas1s an, der in der jüngeren Vergangenheit schon das eine oder andere Mal ins Schwarze getroffen hat. Dieser behauptet auf Twitter, dass Nintendo noch nicht allen Partnern „grünes Licht gegeben [hat], ihre Titel zu präsentieren.“ Dazu zählen offenbar auch die Xbox Game Studios von Microsoft.

Ein Spiel, was davon betroffen ist? Doom: The Dark Ages. Der kommende id Software-Shooter befindet sich gemäß eXtas1s bereits in Entwicklung für Nintendos Nachfolgekonsole, allerdings soll das noch keiner offiziell wissen. Denn ansonsten wäre es möglich, in gewisser Weise auf die technischen Spezifikationen der Nintendo Switch 2 Rückschlüsse zu ziehen, was wiederum derzeit vermieden werden soll.

Doom auf der Switch 2: Das passt definitiv

Ob dem tatsächlich so ist, wissen wir nicht. Eine Veröffentlichung von Doom: The Dark Ages auf der Nintendo Switch 2 halten wir aber aufgrund der Vergangenheit trotzdem für gar nicht so unwahrscheinlich. Immerhin haben es ja die beiden Vorgänger durchaus eindrucksvoll auf die erste Switch geschafft.

Sowohl der Doom-Reboot von 2016 als auch Doom Eternal von 2020 erschienen mit jeweils etwas Verspätung für die Nintendo Switch. Es ist demnach naheliegend, dass id Software zumindest überlegt, den dritten Teil ebenfalls zu portieren. Aufgrund der gestiegenen technischen Anforderungen dann aber vermutlich direkt für den Konsolen-Nachfolger.

Aktuell ist das jedoch vor allem eines: Spekulation. Wirklich ausführliche Details und Infos über eine Vielzahl von Spielen erfahren wir wie eingangs erwähnt wohl spätestens am 2. April, dem Termin der Nintendo Direct. Bis dahin findet ihr hier aber erst einmal all das, was ihr über das neue Doom wissen müsst.

Quelle: Twitter /@eXtas1stv