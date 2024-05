Für unter 10 Euro auf der Nintendo Switch: Erwachsene Puzzle-Action jetzt 80 Prozent günstiger

Auch ohne thematische Rabattaktion findet ihr im eShop der Nintendo Switch regelmäßig spannende Angebote, mit denen ihr beim Kauf von Spielen bares Geld sparen und eure Bibliothek kostengünstig erweitern könnt.

Noch bis zum 29. Mai sind aktuell wieder einige spannende Titel reduziert, gestern berichteten wir bereits vom dem Strategie-Schlager Mario + Rabbids Kingdom Battle, den ihr derzeit für nur 13,99 Euro bekommt. Ebenfalls äußerst interessant: Das erwachsene Puzzle-Spiel Catherine: Full Body, bei dem ihr jetzt 80 Prozent sparen könnt und für unter zehn Euro in eine dramatische Affäre stolpern könnt.

Nintendo Switch: Schnappt euch Catherine: Full Body zum Schleuderpreis

Ursprünglich 2011 für die PlayStation 3, die Xbox 360 und den PC erschienen, schaffte Catherine 2019 mit dem Full Body-Upgrade den Sprung auf modernere Plattformen und ein Jahr später auch auf die Nintendo Switch. Das Team von Atlus, eigentlich bekannt als Entwickler der Shin Megami Tensei- und Persona-Reihen, erzählt mit Catherine die Geschichte von Vincent, den in seiner fünfjährigen Beziehung mit Katherine zunehmende Zweifel plagen.

Während ihn die Angst davor, sich mit einer Heirat dauerhaft zu binden, zu lähmen scheint, stolpert er kopfüber in eine sexuelles Abenteuer mit der aufreizenden Catherine, die er in seiner Stammbar kennenlernt. Doch die als spaßige Seitensprung geplante Affäre entpuppt sich bald als wahrer Albtraum, aus dem Vincent einfach nicht mehr aufwachen kann – und ihr könnt ihm jetzt für nur noch 9,99 Euro auf der Nintendo Switch beiwohnen und löhnt so ganze 40 Euro weniger im Vergleich zum regulären Vollpreis.

Die Full Body-Version von Catherine erweitert das Spiel um eine weitere Geliebte und zusätzliche Enden, sodass ihr auf eines von insgesamt 13 Stück zusteuert, während ihr im Spielverlauf eure Entscheidungen trefft. Dabei erwartet euch kein reines narratives Adventure: Des Nachts müsst ihr Vincent dabei helfen, einen schier unendlichen Turm zu erklimmen, indem ihr Steine verschiebt, ihn an Fallen vorbeilotst und versucht, den Morgen zu erleben.

Falls ihr Catherine: Full Body schon länger auf eurer Wunschliste habt oder das Spiel einfach unterwegs genießen wollt, ist mit der noch bis zum 29. Mai laufenden Rabattaktion im Nintendo Switch eShop die wohl günstigste Gelegenheit gekommen. Was genau das Spiel auf dem Kasten und was sich mit der Neuveröffentlichung genau geändert hat, könnt ihr derweil auch nochmal in unserem Test zu Catherine Full Body nachlesen.

Quelle: YouTube /Official ATLUS West, Catherine Full: Body im Nintendo eShop