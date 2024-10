Nintendo Switch Online: Neues Gratis-Spiel erwartet euch schon in der kommenden Woche

Besitzerinnen und Besitzer des Nintendo Switch Online-Abonnements aufgepasst: Schon in der kommenden Woche will die japanische Spieleschmiede das Angebot des Dienstes mit einem frischen Gratis-Spiel erweitern.

Natürlich kommt ihr nur in den Genuss, wenn ihr eine Mitgliedschaft bei Nintendos Premium-Service (und seinem Erweiterungspaket) pflegt. Zählt ihr euch allerdings zur zahlenden Kundschaft, steht dem kostenlosen Switch-Spiel in Form eines N64-Klassikers nichts mehr im Wege.

Bär & Vogel feiern Comeback: Das erwartet euch mit dem neuen Gratis-Spiel bei Nintendo Switch Online

Mit dem brandneuen Gratis-Spiel, welches Nintendo jüngst für den Switch Online-Service angekündigt hat, stürzt sich ein dynamisches Duo, welches wohl die meisten von uns bestens in Erinnerung haben, in ein Abenteuer, das es bereits Ende der 2000er erleben durfte. Die Rede ist natürlich von Banjo und Kazooie, die mit Rares N64-Klassiker Banjo-Tooie im Jahre 2000 schon zu begeistern wussten. So sehr, dass der Titel später noch einmal auf der Xbox 360 veröffentlicht und in Rares Replay-Collection aufgenommen wurde.

Wie Nintendo noch einmal besonders hervorhebt, handelt es sich hierbei aber um die spezielle Switch-Version, die Unterstützung für einen Widescreen-Modus mitbringt. Außerdem heißt es: „Banjo-Tooie™ kommt jetzt in die Nintendo 64™ – Nintendo Switch Online-Spielesammlung! Das Bären-Vogel-Duo Banjo und Kazooie muss die Welt retten! Magische Minispiele, knifflige Rätsel und verrückte Gegner erwarten euch in den bevorstehenden Etappen – durch antike Ruinen, Unterwasserwelten und sogar eine Art Vergnügungspark.“

In die Spielesammlung aufgenommen werden soll der Titel schon in der nächsten Woche, genau genommen ab dem 25. Oktober. Darüber hinaus ist das Nintendo Switch Online Expansion Pack (zu Deutsch: Erweiterungspaket) nötig, um den 3D-Plattformer auf dem Handheld-Hybriden zu spielen.

Im laufenden Oktobermonat wurden bereits zwei neue Gratis-Spiele für den Nintendo Switch Online-Dienst hinzugefügt, zuvor rutschten sogar vier „kostenlose“ Titel ins Abonnement. Wem es hingegen nach frischem Futter für die Switch-Spielesammlung dünkt, der findet an anderer Stelle unsere Tests zu Super Mario Party Jamboree oder dem erst kürzlich erschienenen The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

