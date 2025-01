Nintendo Switch Online: Rasantes „Gratis“-Rennspiel schließt sich jetzt der Spielebibliothek an

Ein brandneues „Gratis“-Spiel rast dieser Tage in die Reihen des Nintendo Switch Online-Service – vorausgesetzt, ihr seid im Besitz einer Mitgliedschaft des Premium-Abonnements.

Bislang durftet ihr euch bei dem Rennspiel-Klassiker lediglich auf der N64 (und dem DS) hinter das Lenkrad klemmen, jetzt drückt ihr aber über die NSO-Spielebibliothek aufs Gaspedal.

Nintendo Switch Online: Ridge Racer 64 rast in den Abo-Service

Wie die japanische Spieleschmiede jüngst und in gewohnter Manier mittels dazugehörigem Trailer bekanntgibt, freuen sich Mitglieder des Nintendo Switch Online-Dienstes und seines Erweiterungspakets ab sofort über Ridge Racer 64. Das Retro-Rennspiel erschien ursprünglich im Jahre 2000 für die Nintendo 64-Konsolen und gilt als „Arcade-Klassiker“, der euch laut Nintendo in „rasante Rennen in drei verschiedenen Umgebungen mit insgesamt neun Strecken“ katapultiert.

Hattet ihr nicht gerade die ganze Zeit eine funktionsfähige N64 herumstehen, ergibt sich so seit langer Zeit die erste Gelegenheit, Ridge Racer 64 noch einmal aufleben zu lassen. Denn die letzte Veröffentlichung, über die sich der Titel freuen durfte, erfolgte im Jahr 2005 als Umsetzung für den Nintendo DS.

Gleichzeitig handelt es sich bei dem Titel um den seinerzeit ersten aus Namcos Ridge Racer-Reihe, der nicht für die Arcade-Automaten oder Sonys Spielekonsolen erschienen ist. Ihr dürft euch in über 20 verschiedene Vehikel schwingen, mit denen ihr die recht offen gehaltenen Strecken abfahrt. Mit dabei sind alle ursprünglichen Ridge Racer-Kurse sowie jene aus Ridge Racer Revolution und drei weitere, exklusiv für die N64-Version designte Strecken.

Neben den klassischen Rennen stehen euch auch alternative Modi wie Time Attack oder der Team Mode zur Auswahl. Und wem das noch nicht reicht, der darf sich über zwei weitere legendäre Videospielklassiker im Aufgebot von Nintendo Switch Online freuen.

Quelle: YouTube / Nintendo of America