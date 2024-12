Nintendo Switch: Warnung vom Hersteller – „Wenn ihr das bemerkt“

Das japanische Traditionsunternehmen ist bekannt für seine Online-Empfehlungen zum richtigen Umgang mit der Nintendo Switch. Ganz aktuell hat sich der Hersteller dabei an Haustierbesitzerinnen und -besitzer gewendet. Diese sollten wohl ganz besonders wachsam in der Nähe des Gerätes sein.

Denn: Die tierischen Lieblinge sorgen oft für überraschende Momente im Alltag. Und wenn Hund oder Katze beschließen, die Konsole als neues Spielzeug zu entdecken, kann das unangenehme Folgen haben. Dabei geht es allerdings nicht um eventuelle Kauspuren, die darauf hinterlassen werden.

Schützt eure Nintendo Switch vor Tierspeichel

In einem Twitter-Post hatte man explizit davor gewarnt, Stubentiger und Co. unbeaufsichtigt zu lassen: „Wendet ihr die Augen ab, verwandelt euer Haustier die Nintendo Switch in ein Spielzeug! Wenn ihr das bemerkt, ist sie schon voller Sabber…“, hieß es. Das Problem: Speichel und andere Flüssigkeiten können die empfindliche Elektronik beschädigen und die Konsole unbrauchbar machen.

Wie auch im Fall von Wasser stellt der Kontakt mit tierischer Feuchtigkeit eine ernsthafte Gefahr dar, heißt es weiter. Solche Flüssigkeiten dringen leicht in die Lüftungsschlitze oder Anschlüsse der Konsole ein und können im schlimmsten Fall Kurzschlüsse oder Korrosion verursachen. Eine Reparatur ist oft teuer oder sogar unmöglich, wenn die Schäden erst einmal entstanden sind.

Das sagte Nintendo im Original:

Mit einfachen Tipps zur sicheren Nintendo Switch

Damit eure Konsole vor den tierischen Mitbewohner*innen geschützt bleibt, könnt ihr ein paar einfache Vorsichtsmaßnahmen treffen. Legt die Switch immer an einem sicheren Ort ab, der für eure Haustiere unerreichbar ist, zum Beispiel in einem Regal oder einer geschlossenen Schublade. Eine Schutzhülle kann zusätzlich helfen, Schäden durch versehentliche Stöße oder Kratzer zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der regelmäßige Check der Konsole. Solltet ihr bemerken, dass eure Switch unerwartet feucht ist, schaltet sie sofort aus und trocknet sie vorsichtig ab. Eine gründliche Reinigung mit einem trockenen Tuch kann weitere Schäden verhindern. Wer solche Risiken minimiert, hat nicht nur länger Freude an der eigenen Hardware, sondern sorgt auch für ein friedlicheres Zusammenleben mit den tierischen Freund*innen.

