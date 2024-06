Nur für Android: 3 Handy-Spiele bekommt ihr heute geschenkt

Statistiken zeigen, dass es weltweit ungefähr 3,5 Millionen Anwendungen im Google Play Store und etwa 1,9 Millionen im App Store von Apple gibt. Neben diesen Angeboten von Amazon, Tencent und anderen Plattformen ist die Vielfalt an verfügbaren Handy-Spielen entsprechend umfangreich.

Es wird sogar noch interessanter, wenn man die üblicherweise teuren Anwendungen betrachtet, für die viele nur zögerlich oder gar kein Geld ausgeben. Diese Apps sind nämlich oft auch kostenfrei verfügbar, wenngleich für sehr begrenzte Zeit. Durch die folgenden Exemplare dieser Gattung könnt ihr jetzt gerade beispielsweise insgesamt 3,47 Euro sparen.

Handy-Spiele kostenlos erhalten? Diese gibt es gerade

Der Play Store ist aus mehreren Gründen die erste Anlaufstelle für viele. Er ist zum einen bekannt als eine der größten und vielfältigsten Plattformen für Handy-Spiele. Das heißt, ihr findet hier ein umfangreiches Angebot an Games aus verschiedenen Genres für alle Altersgruppen und Interessen.

Auf der anderen Seite stoßt ihr dabei oft auch auf qualitativ hochwertige Spiele. Denn viele der Games müssen sich weder in Sachen Gameplay noch Grafik verstecken. Gleichzeitig unterstützt Googles Play Store Entwickler*innen von Indie-Spielen und verhilft damit zu einer Vielzahl einzigartiger und kreativer Exemplare.

Lesetipp: Die neuen 4P.de-Apps für Android- und iOS sind da

Gratis-Spiele-App #1: Slime Legends – Survivor (Ersparnis: 0,19 Euro)

Wer Fan von Action-Rollenspielen ist, kann sich an Slime Legends – Survivor (Fori Studio) versuchen. Das Game hat seiner Beschreibung zufolge eine spannende Mission zu bieten: „Bereite dich auf ein unvergessliches Abenteuer in der fesselnden Welt von Slime Legends vor, in der du als Überlebender aus den Tiefen aufsteigst, um ein legendärer Monstertöter zu werden.“

Hier erlernt ihr die Kunst des Schleimkampfs, indem ihr gegen Horden bedrohlicher Monster antretet. Mit jeder strategischen Entscheidung und jedem gewonnenen Kampf könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern, bis ihr „der ultimativen Slime-Legende immer näher“ kommt.

Bisherige Nutzerinnen und Nutzer bewerten die Anwendung derzeit mit 4,3 von fünf Sternen und haben sie mehr als 10.000 Mal heruntergeladen. Aktuell ist das Handy-Spiel kostenlos, normalerweise zahlt ihr dafür 0,19 Euro.

Gratis-Spiele-App #2: Demon Hunter: Premium (Ersparnis: 1,09 Euro)

Wer noch etwas mehr Aufregung benötigt, bekommt diese mit Demon Hunter: Premium (EA Publishing). Das Dark-Fantasy-Hack-and-Slash-Spiel lockt mit seinem „unglaublichen Kampfsystem und fantastischen Bosskämpfen, unterstützt von einem einzigartigen Charakterkontrollmechanismus und einer perfekten Mischung aus RPG-Elementen, um [euer] Abenteuer super immersiv zu machen“, wie die Entwickler*innen erklären.

Hintergrund ist die Zerstörung der Welt der Sterblichen durch eine Horde Dämonen und Schattenmonster, die alles mit „der Dunkelheit der Hölle und den ständigen unerträglichen Geräuschen bedeckt“ haben. Als Spieler*innen müsst ihr es schaffen, diesen Albtraum zu überleben und – ausgestattet mit einer besonderen Kraft – die dunklen Dämonen abzuwehren.

Bisherige Nutzerinnen und Nutzer bewerten die Anwendung derzeit mit 4,5 von fünf Sternen und haben sie mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Aktuell ist das Handy-Spiel kostenlos, normalerweise zahlt ihr dafür 1,09 Euro.

Gratis-Spiele-App #3: Words Search – Premium (Ersparnis: 2,19 Euro)

Mit Words Search – Premium (A.V.A. – Smart Games) könnte ihr euren Verstand etwas herausfordern und trainieren. „Finden Sie endlose Wörter mit mehr als 800 Levels von Suchrätseln mit coolen Tipps, die Ihnen helfen. Wenn Sie Wortspiele mögen, ist dies das Richtige für Sie“ heißt es laut den Entwickler*innen.

Als besondere Merkmale gelten:

Keine Werbung

Kein WLAN erforderlich

Lernen Sie neue Vokabeln auf Englisch, Tausende von Wörtern.

Keine aufdringlichen Berechtigungen und sehr wenig Speicherplatz erforderlich (3,5 MB)

Benutzerdefinierte Worträtsel

Bisherige Nutzerinnen und Nutzer bewerteten die Anwendung bisher noch nicht, haben sie aber mehr als 5.000 Mal heruntergeladen. Aktuell ist das Handy-Spiel kostenlos, normalerweise zahlt ihr dafür 2,19 Euro.

Quellen: Statista, Google Play Store