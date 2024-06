Nur noch 10 Tage bis zum Elden Ring: Shadow of the Erdtree-DLC – und die Mehrheit der Spieler ist nicht einmal bereit

Als einer der heißersehntesten Releases des Jahres steht der Startschuss für Elden Rings Shadow of the Erdtree-DLC mit dem 21. Juni bereits kurz bevor. Doch Publisher Bandai Namco erinnert freundlicherweise noch einmal an die Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, um die neuen Inhalte zu erleben.

Gesetzt dem Fall, dass ihr euch direkt am kommenden Freitag in die Erweiterung stürzen wollt, solltet ihr euch zuvor vergewissern, zwei ganz bestimmten Bösewichten im Hauptspiel das Handwerk gelegt zu haben. Andernfalls wird euch der Zutritt zu den DLC-Inhalten verwehrt – so wie aktuell auch dem Großteil der Spieler auf Steam.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Über 60 Prozent der Steam-Spieler erfüllen nicht die Bedingungen, um die Erweiterung zu spielen

Ganz konkret geht es dabei um zwei der besonders schwierigen Bosse in Elden Rings Hauptspiel: Sternengeißel Radahn, und Mohg, den Herrn des Blutes. Die beiden Souls-Schwergewichte wurden von den meisten Spielern auf Steam bislang nicht auf die Matte geschickt, wie die entsprechenden Erfolge und Trophäen auf Valves Spieledistributionsplattform verraten. Solltet ihr zu denjenigen gehören, die noch eine Rechnung mit Radahn und Mohg offen haben, heißt es nun, die virtuellen Beine in die Hand zu nehmen und euch der Herausforderung zu stellen, ehe Shadow of the Erdtree in Kürze seine Veröffentlichung feiert.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ein freundlicher Hinweis für alle, die sich auf Elden Ring: Shadow of the Erdtree freuen“, leitet Publisher Bandai Namco die Antwort an einen Nutzer, der darauf hinweist, dass Mohg nur von 37,8 Prozent aller Spieler auf Steam besiegt wurde, ein. „Ihr habt weniger als zwei Wochen, um euch vorzubereiten!“, heißt es ohne um den heißen Brei zu reden weiter. Somit ist der Großteil aller Steam-Spieler aktuell gar nicht in der Lage, sich den nahenden Feinden in Shadow of the Erdtree zu stellen.

Zwar ist es mit den Trophäen- und Erfolgs-Trackern wesentlich komplizierter, genaue und vergleichbare Statistiken für die Konsolenfraktion aufzustellen, allerdings ist davon auszugehen, dass auch ein Großteil der PlayStation- und Xbox-Spieler Mohg bislang noch nicht den Garaus getrieben haben dürfte.

Ihr benötigt etwas Hilfe beim Aufspüren und Ausschalten des Bosses, der euch von einem weiteren actiongeladenen Abenteuer zwischen den raschelnden Ästen der Elden Ring-Erweiterung trennt? Wir erklären euch noch vor dem Release des Shadow of the Erdtree-DLC, wo ihr Mohg findet und wie ihr ihn besiegen könnt. Warum gar nicht mehr DLC als mit der Elden Ring-Expansion geht, verrät unser Redakteur Jonas in seiner Vorschau zu Shadow of the Erdtree ganz genau.

Quellen: Twitter / @ConhCarnage, @BandaiNamcoUS