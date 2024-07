One Piece: Wann erscheint Kapitel 1120? Release und Spekulationen zum nächsten Chapter

Während es bei der Fußball-Europameisterschaft Schlag auf Schlag geht und keine Pause in Sicht zu sein scheint, müssen One Piece-Fans mit einer verlängerten Wartezeit leben.

Nachdem nun drei Kapitel in Folge ohne Pause erschienen sind, bleibt der kommende Sonntag Chapter-frei: Kapitel 1120 erscheint also eine Woche später als sonst und wird damit erst am Sonntag, dem 14. Juli, um 17 Uhr in See stechen. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr das wie immer offiziell, legal und auf Deutsch tun bei MangaPlus, wo das Kapitel global simultan erscheint.

One Piece: Was wir von Kapitel 1120 erwarten können

Für Spoiler und Leaks zu One Piece-Kapitel 1120 ist es derzeit natürlich noch zu früh: Da das Geflüster in den Schatten immer zuerst wenige Tage vor dem offiziellen Release beginnt und Chapter 1119 erst gestern veröffentlicht wurde, heißt es noch ein wenig gedulden, bis ihr akkurate Infos zum weiteren Verlauf der Egghead-Arc bekommt. Bis dahin können wir aber noch einmal die bisherigen Ereignisse Revue passieren lassen und eventuelle Schlüsse für Kapitel 1120 ziehen.

Trotz seiner schlanken 13 Seiten geht der Kampf zwischen den fünf Weisen und der Allianz bestehend aus den Strohhüten, den Riesen, Jewelry Bonney und den übrigen Vegapunk-Satelliten (minus York) in Chapter 1119 nämlich munter weiter. Da Mars von Ruffys „Gum Gum Dawn Balloon“ wie Team Rocket bis zum Horizont geschleudert wurde, verbleiben nur noch vier der Gorosei auf Egghead. Zwei davon sind derweil jüngst verletzt worden.

Ju Peter kassierte einen mit Haki verstärkten Schlag von Gear 5-Ruffy und Riesenroboter Emeth zerschlug einen von Warcurys vier Stoßzähnen. Währenddessen sind Ruffy, Sanji, Franky und Bonney mit Atlas auf dem Schiff der Riesen angekommen und auch der Rest der Strohhut-Bande dürfte mit der Thousand Sunny im Schlepptau in Kürze zu ihnen stoßen – zumindest, wenn Zorro weiterhin Nusjuro abwehren kann. Bleibt noch Saturn, der zuletzt bei Emeth auftauchte, bevor Warcury den Roboter ins Meer beförderte. Sein aktueller Aufenthaltsort ist also unbekannt.

Trotzdem scheinen die Chancen für eine erfolgreiche Flucht der Strohhut-Bande und ihren Freund*innen mit den Ereignissen in Kapitel 1119 deutlich gestiegen zu sein, sodass in One Piece-Chapter 1120 das Verlassen von Egghead endlich auf dem Plan stehen könnte oder man weiterhin an dessen Umsetzung arbeitet. In der Zwischenzeit lohnt sich ein Blick auf die jüngst für die One Piece-Live-Action-Serie angekündigten Darsteller*innen.

