One Piece: Wieder neue Cast-Mitglieder für zweite Staffel verkündet

Es hat den Anschein, als würde man seitens Netflix nun täglich neue Darstellerinnen und Darsteller enthüllen, die einen der neuen Charaktere in der zweiten Staffel der Live-Action-Serie zu One Piece verkörpern. Gestern gab es auf Twitter einen neuen Post mit vier frischen Gesichtern.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Anime-Verfilmung begannen in diesem Juni und werden die Ereignisse der Alabasta Saga zum Inhalt haben. Auf die vermeintlich beliebtesten Charaktere müssen wir allerdings noch warten.

One Piece auf Netflix: Dritte Welle der Charakterenthüllung

Jüngst enthüllte Netflix die Besetzung der Charaktere Smoker (Callum Kerr), Tashigi (Julia Rehwald), Wapol (Rob Colletti) und Dalton (Tyrone „Ty“ Keough). Wie schon bei den vorherigen Ankündigungen – und auch nach Schema der ersten Staffel – handelt es sich eher um weniger bekannte Schauspieler*innen. Dafür sind sie unserer Meinung nach ziemlich passend und haben das Zeug dazu, den entsprechenden Charakteren viel Charisma und Detailliebe einzuhauchen.

Callum Kerr spielt den Marinekapitän Smoker, auf den Ruffy und seine Crew erstmals in Loguetown treffen und der die Bande daraufhin über die Grand Line und bis nach Alabasta verfolgt. Er hat von der Rauchfrucht gegessen und kann sich dank seiner Teufelskräfte in dicken Rauch verwandeln – es wird spannend, wie die Serienmacher*innen das umsetzen werden. Der gerade erst 30-jährige Kerr wirkt vielleicht etwas jung für die Rolle – bisher spielte er unter anderem in den Fernsehserien Hollyoaks und Monarch mit.

Smokers rechte Hand und bisweilen Stimme der Vernunft ist Lieutenant Tashigi, die von Julia Rehwald gespielt wird. Die 28-Jährige US-Amerikanerin mit deutschen und philippinischen Wurzeln ist vor allem für ihre Rolle der Kate in der Netflix-Filmreihe Fear Street bekannt.

In die Rolle des tyrannischen Königs Wapol schlüpft Rob Colletti, der bisher Arbeit an The Many Saints Of Newark und WTF: World Thumbwrestling Federation in seiner Vita stehen hat. Wapol hat von der Munch-Munch-Frucht gegessen und verschlingt mit seinem stählernen Maul alles, was ihm in die Quere kommt. Er residiert in seiner Burg auf der Winterinsel Drumm, wo auch Dalton lebt. Sein Schauspieler-Pendant ist Ty Keogh, der unter anderem in den Filmen Blood Diamond und 24 Hours to Live sowie der Serie The Girl from St. Agnes mitwirkte.

Wer verkörpert Sir Crocodile, Robin und Vivi?

Zuvor wurden unter anderem bereits die Darsteller*innen einiger Baroque-Agenten und der Riesen auf Little Garden präsentiert. Fan-Favoriten und für die Serie auch künftig relevante Charaktere wie Nico Robin, Sir Crocodile, Ace, Vivi oder Mr. 2 haben bisher noch keine offiziell bekannte Besetzung. Aber mal sehen, was die kommenden Tage bringen. Wer hingegen die aktuellen Mangakapitel verfolgt, kann hier schon einmal gucken, was wir über Kapitel 1119 von One Piece wissen.

Quelle: Twitter / onepiecenetflix, IMDB.com