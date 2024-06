One Piece: Wann Kapitel 1119 erscheint – und welche Spoiler und Leaks wir schon kennen

Das Wochenende naht und damit auch der nächste Abschnitt in der Welt von One Piece: Der Release von Kapitel 1119 steht bevor und wir verraten euch alles, was ihr jetzt schon dazu wissen müsst.

Zunächst natürlich das wichtigste: Wann erscheint Kapitel 1119 überhaupt und wo könnt ihr es lesen? Die Antwort lässt sich basierend auf den bisherigen Veröffentlichungsterminen leicht ablesen: Am Sonntag, dem 30. Juni um 17 Uhr kommt ihr auf MangaPlus offiziell, legal und auf Deutsch in den Genuss des neuen One Piece-Chapters.

One Piece: Alles, was wir bislang zu Kapitel 1119 wissen

Wie es mittlerweile Tradition ist, haben wir schon jetzt ein paar heiße Infos bezüglich des Inhalts, der euch in One Piece-Kapitel 1119 erwartet. Leaker Pewpiece war nicht untätig und teilt auf Twitter in einer praktischen Übersicht, wie sich die spannenden Ereignisse auf Egghead Island weiterentwickeln – und was derzeit noch so vor sich geht. Dabei lautet der Titel des Kapitels „Emeth“, was sich später als der Name des riesigen Roboters herausstellen wird, der die erneute Ankunft von Joyboy spürt.

Nach einer kurzen Sequenz rund um Ecki und Stussy wendet sich Chapter 1119 aber schnell wieder dem Kampf zwischen den fünf Weisen und den Strohhut-Piraten samt Allianz aus Riesen, Jewelry Bonney und den übriggebliebenen Vegapunks zu. Mars stellt klar, dass es sich bei Bonneys Nika-Transformation nur um eine mit der Alters-Frucht replizierte Fälschung handelt und attackiert erneut das Schiff der Riesen, wird aber von Ruffy aufgehalten.

Dieser wiederum teilt seinen Freunden mit, dass die fünf Weisen sich einfach nur regenerieren würden und deshalb weggeschleudert werden müssen. Mithilfe von Bonney, Franky und Sanji, die auf einen aufgeblasenen Ruffy einprügeln, lässt der Gummimensch die gespeicherte Power auf Mars los und schickt ihn in Richtung Horizont. Während er sich Ju Peter zuwendet, der das Schiff ebenfalls attackieren will, stürmt Warcury heran und kommt dem Kahn gefährlich nah.

Kurz vor dem Einschlag taucht dann Riesenroboter Emeth aus dem Meer auf, schlägt Warcury seine Eisenfaust ins Gesicht und zerstört einen seiner Hauer, womit das Kapitel endet. Falls ihr angesichts der aktuellen Geschehnisse nun wieder richtig investiert seid, hier die schlechte Nachricht: Nach One Piece-Kapitel 1119 wird der Manga für eine Woche pausieren. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja schon einmal anschauen, welche Schauspieler*innen alles in der 2. Staffel der Netflix-Serie zu sehen sein werden.

Quelle: MangaPlus, Twitter /@pewpiece