One-Piece-Fans aufgepasst: In wenigen Wochen schlägt ein Mega-Event mit euren Stars ein, bei dem der Strohhut brennt

Dieses Jahr geht vom 11. bis einschließlich 13. Oktober die Polaris Convention an den Start – und lockt Fans aus dem Nerd-Kosmos mit einem reichhaltigen Programm. Dieses Jahr mit an Board bei der Hamburger Messe: Fast alle deutschen Synchronsprecher:innen der Hauptfiguren des Erfolgs-Animes One Piece.

Dazu heißt es in der dazugehörigen Pressemeldung: „Von Daniel Schlauch alias Ruffy über Nami-Sprecherin Stephanie Kellner bis hin zu Uwe Thomsen, der Lorenor Zorro seine Stimme leiht, ist die gesamte Crew mit an Bord“, was Fans von One Piece aufhorchen lassen sollte.

One Piece auf der Polaris Convention in Hamburg

Anlass der Zusammenkunft der Sprecher:innnen ist das 25-jährige Jubiläum zu One Piece. Zugegen sein werden die Ehrengäste am 12. Oktober in Hamburg. Ereignen wird sich das Fest für Strohhut-Fans auf der Neo Taki-Bühne. Mit dabei werden sein, neben den bekannten Stimmen, Anime-Experte Nino Kerl (Creative Director bei Webedia), Verantwortlicher hinter NinotakuTV. Das Event soll im Verlauf mehrerer Stunden Einblick in die Arbeit der Stimmtalente gewähren.

Werblich wirksam und irgendwie ursympathisch wird dazu in der Meldung Synchronsprecher Daniel Schlauch persönlich zitiert – was Fan-Herzen zum Klopfen bringen dürfte.

„Hey Leute, hier schreibt euch euer Ruffy! Und ich hab’ tolle Neuigkeiten: Ich und meine Crew werden im Oktober dieses Jahres die Thousand Sunny nach Hamburg steuern, um gemeinsam mit euch die Polaris Convention aufzumischen! Das wird ein irres Erlebnis und wir freuen uns schon total drauf! Also: Setzt ebenfalls die Segel und trefft uns live vor Ort! Wir sehen uns!“ Daniel Schlauch (Deutscher Synchronsprecher von Monkey D. Ruffy in der Animeserie One Piece)

Das samstägliche Veranstaltungsprogramm soll neben One Piece-Quizzes mit Gewinnmöglichkeiten, mit einem Meet & Greet samt Stars auffahren, bei denen geneigte Strohhut-Enthusiasten Autogramme abgreifen können – und ein mehrstündiges Panel. An übrigen, prominenten Personen aus dem Sprecher:innen-Kosmos werden außerdem vor Ort vertreten sein:

Willi Röbke als Jinbei

als Jinbei Benedikt Gutjan als Brook

als Brook Simone Brahmann als Nico Robin

als Nico Robin Martin Halm als Tony Chopper

als Tony Chopper Hubertus von Lerchenfeld als Sanji

als Sanji Dirk Meyer als Lysop

als Lysop Stephanie Kellner als Nami

als Nami Daniel Schlauch als Monkey D. Ruffy

als Monkey D. Ruffy Uwe Thomsen als Lorenor Zorro

Wenn da nicht der Strohhut lichterloh brennt (vor Freude): namhafte Stimmtalente aus dem One Piece-Kosmos beim wichtigen Event. Credit: Super Crowd Entertainment GmbH

Apropos Polaris: Sofern ihr euch vollumfänglich zu der Veranstaltung informieren wollt, lohnt ein Klick auf den entsprechenden Internetauftritt. Und wem bei obiger Freudenmeldung für alle One-Piece-ianer*innen schon der Strohhut brennt, sollte den 25sten Jahrestag des Bombast-Erfolgs stilecht mit Teleschnecke feiern.

