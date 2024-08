One Piece: Olympia-Sportler zeigen ihre Liebe zum Anime

One Piece ist überall – ja, auch bei den derzeit in Paris stattfindenden Olympischen Spielen, in denen Sportler*innen aus aller Welt noch bis heute, dem 11. August, in den verschiedensten Disziplinen gegeneinander antreten.

Denn gleich mehrere Athleten sind offenbar große Fans von Eiichiro Odas Werk: Ob sie nun den Manga gelesen oder den Anime geschaut haben, sie haben die Strohhutbande auf ihren bisherigen Abenteuern begleitet und werden dies auch sicherlich noch bis zum Ende tun. Ihre Liebe zu One Piece haben sie nun auch bei den Olympischen Spielen vor einem Millionen-Publikum gezeigt.

Von Gear 2 bis Gear 5: One Piece ist auch bei Olympia vertreten

Die Tradition, Ruffys berühmte Posen aus One Piece in der Öffentlichkeit nachzumachen, ist im Sport keine Seltenheit – da sind die Olympischen Spiele 2024 keine Ausnahme. Auf Reddit hat sich der Nutzer Ani_HArsh nun die Mühe gemacht, eine kleine Sammlung davon zu präsentieren; auch, wenn das ein oder andere Bild strenggenommen aus einer anderen Sportveranstaltung stammt.

Obwohl Ruffys Gear 2 (Miltiadis Tentoglou, Griechenland), bei dem er eine Faust auf den Boden stellt und die andere Hand auf sein Knie legt, wohl als die ikonischste Pose gilt, wurden auch die anderen Transformationen des Gummimenschen geehrt. Ruffys Gear 3 (Massimo Stano, Italien) beispielsweise, bei dem er in seinen Daumen beißt und seinen Arm zu einem riesigen Ballon aufpustet, um mit aller Kraft zuzuschlagen.

Display content from Reddit

Oder Gear 4 Boundman (Payton Otterdahl, USA), wo der Strohhut sich in einen wahren Muskelmann verwandelt, die Arme und Beine mit Haki verstärkt und sogar durch die Luft fliegen kann. Nicht zu vergessen Ruffys Gear 5-Form (Lorenzo Ndele Simonelli, Italien und Miltiadis Tentoglou, Griechenland), in der er die Gesetze der Physik außer Kraft setzt und alles um ihn herum ebenfalls in Gummi verwandelt: Das bringt nicht nur den One Piece-Charakter, sondern auch einen Olympioniken zum Lachen.

Während Odas Werk wohl auch bei zukünftigen Sportevents immer mal wieder geehrt werden wird, reisen die diesjährigen Olympia-Athleten nun hoffentlich wieder sicher in ihre Heimatländer, um dort das neue Kapitel zu lesen. Dort wirft ein Knoten nämlich einige Fragen zu der Vergangenheit und Zukunft von One Piece auf, zu der Fans derzeit wie wild spekulieren.

