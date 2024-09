Neue One Piece-Folge zeigt: So stark ist Imu wirklich

Nachdem Imu im One Piece-Manga bereits vor einer ganzen Weile unter Beweis stellen konnte, was die Schattengestalt an der Spitze der Weltregierung so drauf hat, ist nun auch im Anime endlich seine oder ihre Zeit gekommen.

In der neuen Folge 1119 trifft Vivis Vater, Kobra Nefeltari, überraschenderweise auf Imu und muss dessen wahre Kraft dann auch gleich am eigenen Leib erfahren. Doch nicht nur der König von Alabasta, sondern auch Sabo, der Generalstabschef der Revolutionsarmee und Nutzer der Feuer-Frucht (Mera Mera No Mi), sieht sich den peinigenden Pfeilen des mysteriösen Gegners ausgeliefert.

One Piece: Imus Haki-Pfeile und seine Monstergestalt

Sabo erreicht in der aktuellen One Piece-Folge nämlich endlich den Saal der Autorität, nachdem er sich zuvor nach Mary Joa geschlichen hat. Als er sieht, wie König Kobra von Imus Pfeil durchbohrt wird, schreitet der Flammenkaiser ein und versucht, Vivis Vater zu retten. Doch als er den Saal betritt, enthüllen Imu und die fünf Weisen ihre wahren Gesichter und verwandeln sich in echte Monster: Die finale Transformation der Gorosei kennen Fans schon aus dem Manga, hier bleiben sie noch reine Silhouetten.

Auch aus Imu wird ein wahres Ungeheuer, das basierend auf den schattenhaften Umrissen wie ein gigantischer Salamander wirkt. Seine oder ihre genauen Kräfte sind zwar noch unbekannt, zumindest eine Attacke offenbart er aber beim Versuch, Kobra und Sabo zu eliminieren: Die tödlichen Pfeile. Nicht nur, dass die wie Ruffys Arme in seiner Gear 4-Form Snakeman im Flug die Richtung wechseln können, sie scheinen auch mit Haki umhüllt zu sein.

Entsprechend verheerend ist der Treffer, den Imu bei Sabo landet: Die Brust des Revolutionärs wird blutig durchbohrt, obwohl er als Nutzer einer Logia-Frucht doch eigentlich ausweichen können sollte. Klar, Haki regelt; und Imu verursacht Schaden, den man aufgrund Sabos Fähigkeiten wohl nur als beachtlich bezeichnen kann. Insofern zeigt die neue Folge One Piece, wie stark Imu wirklich ist und worauf sich Ruffy einstellen muss, sollte er am Ende gegen die Schattengestalt kämpfen.

Im Manga geht es derweil ganz woanders weiter: Die Strohhüte befinden sich zusammen mit den Riesen nach ihrer erfolgreichen Flucht von Egghead auf dem Weg nach Elbaf. Doch die Reise dorthin verläuft nicht so wie geplant und nach einem spaßigen Umtrunk ist auf einmal die Thousand Sunny verschwunden. Alle weitere Infos zu One Piece-Kapitel 1126 verraten wir euch natürlich im entsprechenden Artikel.

