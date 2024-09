One Piece: Bekam Ruffy entscheidende Hilfe von der Marine? – Hitzige Fan-Diskussion

Der Handlungsstrang auf der Zukunftsinsel Egghead ist im One Piece-Manga mittlerweile Vergangenheit und die Story fokussiert sich derzeit auf andere Orte; einige Fragen rund um den epischen Kampf der Strohhute-Bande gegen die Fünf Weisen scheinen aber noch ungeklärt.

Besonders Ruffys erstes Aufeinandertreffen mit Saint Jaygarcia Saturn bringt den Strohhutpiraten schnell an seine Grenzen. Hilfe kommt in einer Szene in Form von einer Wagenladung an Futter, die den Gummibengel wieder auf Vordermann bringt. Doch wo kam das Futter her? Konnte sich Ruffy ganz profan an einem Automaten bedienen? Oder bekam er gar Unterstützung vonseiten des Feindes?

One Piece: Wer gab Ruffy zu essen?

Auf Reddit wird diese Frage gerade hitzig diskutiert. Namen wie Caribou, Wan Oger oder Admiral Kizaru werden als anonyme Essenlieferanten in den Raum geworfen. Dabei sei die naheliegendste weil kaum zu übersehende Quelle eine andere, wie User Sasparan in einem Erklärungsthread aufdröselt. Zu Anfang des Arcs wurde eine übergroße Essensmaschine, die jedwede Nahrung im Handumdrehen herstellen kann, als eine von Vegapunks genialen Erfindungen präsentiert.

Im Kampf mit Saturn, in der die teilnehmenden Charaktere für eine kurze Zeit paralysiert sind und der von seiner Transformation geschwächte Ruffy um Essen bettelt, Atlas ihm aber aufgrund ihrer Bewegungsunfähigkeit nicht helfen kann, scheint die Situation ausweglos. Die vermeintlich tödliche Attacke des Weisen geht jedoch ins Leere, als Franky seinen Kapitän mit einem Hieb zur Seite katapultiert.

Saturn wird kurz abgelenkt und in der nächsten Szene sehen wir, wie Ruffy sich mit Fleisch und allerlei Leckereien vollstopft – ohne dass jemand mitbekommen hatte, woher dieses stammt. Saturn weist die Marine an, ihn sofort in Ketten zu legen, als Bär den Kampfplatz betritt und einen Aufruhr verursacht. Dieser Augenblick reicht, damit Ruffy fliehen kann. Oder wurde ihm zur Flucht verholfen? Es dauert jedenfalls zwei Kapitel, bis wir ihn neben der Essenmaschine liegen sehen. Ein eindeutiger Beweis für die mysteriöse Futterquelle?

Für Sasparan sieht es jedenfalls so aus; er/sie ist sogar verwundert darüber, dass dies niemand bemerkt hat. „Wir erkennen Moda aus einer Cover-Story 600 Kapitel später auf der Reverie, aber übersehen, wie Ruffy zwei Kapitel später neben einem Essensautomaten steht.“

Der unsichtbare Essensautomat

Noch mehr ins Detail geht Deicide-UH und entkräftet mit ein paar schlüssigen Argumenten und Beobachtungen die Essensautomat-Theorie. Zum einen würde Saturn nicht so ahnungslos fragen, wo Ruffy das Essen her hätte, wenn in der unmittelbaren Umgebung ein vier Meter großer und in Neonfarben leuchtender Essenautomat stünde. Auch Ruffy müsste nicht um Futter betteln – mindestens hätte Atlas ihn darauf aufmerksam gemacht. Tatsächlich taucht in diesem Kapitel nirgends im Hintergrund der Automat auf, noch wird er vor irgendjemandem erwähnt.

Erst zwei Kapitel später, nachdem Ruffy nachweislich vom Kampfgeschehen verschwunden ist, liegt dieser vor dem Gerät, um ihn herum mehrere Marinesoldaten. Diese sind laut Deicide-UH ein weiteres wichtiges Indiz, tragen sie doch klar die Uniform gewöhnlicher Soldaten. Niemand unterhalb des Ranges eines Konteradmirals ist befugt, sich in der Nähe der Fünf Weisen in ihrer Monsterform aufzuhalten, daher kann diese Szene nicht in der unmittelbaren Umgebung des zuvor beschriebenen Kampfes stattfinden.

Eine befriedigende Antwort nach der Herkunft des Essens kann hier jedoch nicht erwartet werden. Die bisher in den Raum geworfenen Charaktere, die dazu imstande gewesen wären, ergeben nur teilweise Sinn. Caribou hätte Essen in seiner Sumpf-Form transportieren sollen, doch wurde er bisher immer nur als Feigling und Trittbrettfahrer portraitiert, zudem hätte er keinen Vorteil, Ruffy zu helfen. Ähnliches gilt für Wan Oger, der Mitglied von Blackbeards Bande ist und von einem Tod Ruffys eher noch profitiert hätte. Wenn er in dem Kampfgeschehen für Chaos hätte sorgen wollen, gab es noch genügend andere Möglichkeiten dafür.

Kizaru als unbekannter Wohltäter?

Admiral Kizaru scheint jedoch relativ stimmig und wird in den Reddit-Posts auch als favorisierte Theorie gesehen. Er steht mehr als alle anderen Charaktere in diesem Kampf zwischen den Stühlen und hat vielleicht die Motivation, zumindest Ruffy und seinen Freunden zu helfen, wenn er schon seinen Freund Vegapunk beseitigen muss.

Durch seine Teufelskraft, sich und andere Dinge in Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, hätte er jedenfalls sowohl sich und Ruffy in Sicherheit bringen als auch unbemerkt Essen herbeischaffen können. Außerdem haben aufmerksame Leser*innen bemerkt, dass Ruffy sich an einer Schüssel Ramen bedient, die das gleiche Muster wie das Geschirr hat, von dem kurz vorher noch die Marine isst.

Details wie diese oder auch die Uniformen der Marine wären typisch für den Stil von One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda. Ob Kizaru allerdings wirklich der unbekannte Wohltäter war, werden wir wohl erst erfahren, falls er die Seiten wechseln und mit den Strohhüten kooperieren würde. Oder Oda verkündet einfach: „Oh, das war der Essen liefernde Roboter, der auf Egghead herumläuft und allen Hungernden was zu essen gibt“, wie ein Reddit-User mutmaßt. Auch das wäre typisch für den Mangaka. Wie es bei One Piece indes im Anime gerade läuft, könnt ihr hier lesen.

