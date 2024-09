One Piece: Fan zeigt, wie die Strohhüte auf Elban aussehen könnten

Endlich beginnt wieder ein neues Abenteuer in One Piece: Der ereignisreiche Egghead-Arc hat seinen Abschluss gefunden und Ruffy zieht mitsamt seiner Crew und den Riesen weiter in deren Heimat Elban.

One Piece-Fans wissen: Eine neue Insel bedeutet auch neue Outfits, weshalb sich die Strohhutbande auf der Insel der Riesen sicherlich frisch einkleiden darf. Bis es so weit ist, wird Mangaka Eichiiro Oda vermutlich noch ein paar andere Orte auf der Grandline beleuchten. Doch in der Zwischenzeit können wir uns ja die schicken Designs anschauen, die ein Fan für die Crew auf Elban in petto hat.

One Piece auf Elban: Brook als Schamane, Chopper als Reittier?

Während Oda an der Umsetzung von Elban beziehungsweise dem Weg dahin werkelt, widmet sich der Twitter-Nutzer DWalkn seinem eigenen kleinen One Piece-Projekt: Er verpasst den Strohhüten neue Outfits, die sich natürlich stark an den von Wikingern beeinflussten Riesen orientieren – und auch einen Hauch Dungeons and Dragons versprühen. Sechs der derzeit zehn Crew-Mitglieder hat er bereits eingekleidet, Ruffy, Zorro, Nami und Sanji fehlen noch.

Dafür können sich die anderen wirklich sehen lassen: Schiffsmusiker Brook hüllt sich in einen mit Totenköpfen besetzten Umhang, seine Kapuze schmückt ein ausgeprägtes Elchgeweih. In seiner Hand hält das Skelett derweil einen mächtigen Stab, den er als Schamane sicherlich zum Beschwören seiner Seele nutzen könnte, um Gegner noch wirkungsvoller zu erschrecken – und zum Mikrofon ließe sich der bestimmt auch umfunktionieren.

Lysop und Chopper machen hingegen gleich gemeinsame Sache: Der Scharfschütze, der mit Elban ein lang ersehntes Wunschreiseziel erreicht, macht seinem Traum, als mutiger Krieger der Meere aufzutreten, mit seinem neuen Outfit alle Ehre: Ein lässiger Umhang, ein harter Helm sowie Schwert und Schild machen Lysop für jeden Kampf bereit. Er sitzt derweil auf dem Rücken von Chopper, der in seiner Reitform ein treuer und vor allem schneller Begleiter sein dürfte.

Weitere Strohhüte in Wikinger-Outfits

Jimbei wirkt in seinem neuen Gewand beinahe wie das Oberhaupt eines kriegerischen Stammes: Der gigantische Umhang weht lässig um seinen Rücken, auf den Schultern ruht ein erlegter Fuchs oder Wolf und das stabile Kettenhemd wird von einem Gürtel zusammengehalten, der passenderweise das Symbol der Sonnenpiraten-Bande trägt. Das Schwert steckt zwar noch im Schaft, dafür hat Jimbei das Schild bereit – gepaart mit seinem Fischmenschenkarate ist das vermutlich ohnehin effektiver.

Franky sieht Elban nach der Vision des One Piece-Fans offenbar als den perfekten Zeitpunkt, um wieder einmal die ganz großen Geschütze aufzufahren: Auch er trägt einen imposanten Umhang und hat sich auf den Rücken eine wirklich gigantische Keule geschnallt. Den Abschluss bilden ein Totenschädel auf seiner Schulter sowie ein Helm mit Geweih und, ganz im Stile der Wikinger, sein zu Zöpfen gebundenes langes Haar.

Das letzte Crew-Mitglied, das DWalkn in einem Elban-Outfit verewigt hat, ist Nico Robin: Als Schurkin trägt sie einen zerrissenen Umhang sowie eine Kapuze, mit der sie im Notfall ihr Gesicht verhüllen könnte. Dazu kommen imposante Stiefel, ein sicher scharfes Schwert und ein eiserner Blick, mit dem sie sich auf der Insel der Riesen den nötigen Respekt verschaffen wird.

Was uns konkret auf Elban erwartet, steht aktuell noch genauso in den Sternen wie die tatsächlichen Outfits, die Oda Ruffys Crew verpassen wird. Fest steht: Auf der Insel der Riesen wartet eine mysteriöse Gestalt, die zuletzt nur mit ihrer Silhouette gezeigt wurde. Wer das sein könnte, spekulieren wir in einem anderen One Piece-Artikel.

Quelle: Twitter /@DWalkn