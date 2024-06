One Piece-Fan-Theorie: Joyboys Kampf und Imus wahre Identität

Aufgrund von Dr. Vegapunks Übertragung in den aktuellen One Piece-Kapiteln überschlagen sich die Ereignisse und es folgt eine heiße Information auf die nächste, auch bezüglich dem schon oft erwähnten Joyboy.

Die legendäre Gestalt befand sich laut Vegapunk seinerzeit im Kampf mit den 20 König*innen, die heute als Weltregierung bekannt sind und sich damals verbündeten, um Joyboy die Stirn zu bieten. Eine neue Fan-Theorie spielt nun mit dem Gedanken, dass auch Oberbösewicht Imu möglicherweise an der Schlacht beteiligt gewesen sein könnte und die einstigen Herrscher*innen auf eine ganz besondere Art und Weise noch jetzt eint.

One Piece: Ist Imu in Wirklichkeit eine Fusion der 19 Könige?

Aufgrund des Umstands, dass Gruppen einzelnen Kämpfer*innen in One Piece meist unterlegen sind, spekuliert Reddit-Nutzer*in Yash_15252 nämlich, dass auch das Gefecht zwischen den 20 König*innen und Joyboy zugunsten des sagenhaften Piraten ausgegangen wäre, wenn die Herrscher*innen nicht eine verzweifelte Tat begangen und sich mithilfe eines Rituals in eine einzige Gestalt fusioniert hätten: Vorhang auf für Imu.

Damit sei Imu Repräsentant des Willen der König*innen und besteht in Wahrheit aus mehreren Personen, was auch erklären würde, warum er beim Adressieren seiner selbst Pronomen im Plural („wir“) verwendet und eines der 20 Schwerter von den damaligen Herrschenden trägt. Doch nicht alle seien mit dieser Transformation einverstanden gewesen: Lili Nefeltari, Vorfahrin von Vivi, könnte sich dagegen entschieden und so die anderen verärgert haben.

Einen Hinweis auf diese Theorie liefert Imus Fixierung auf Vivi, die er gebrauchen könnte, um sich zu vervollständigen und so möglicherweise seine Macht zu steigern. Ein*e weitere*r Reddit-Nutzer*in merkt an, dass in Japan Schmetterlinge häufig als Symbol für die Seelen der Toten gelten (beziehungsweise den Seelen beim Übergang ins Jenseits den Weg weisen) und Imu häufig mit den fliegenden Insekten dargestellt wird – stehen die Schmetterlinge etwa stellvertretend für die König*innen, aus denen sich die schattenhafte Gestalt zusammengesetzt hat?

Damit wäre auch das Argument, dass keine Person auf dem leeren Thron sitzen darf, ausgehebelt: Imu ist dann schließlich nicht eine, sondern 19 Personen. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir erfahren, ob die Theorie voll ins Schwarze trifft oder weit daneben liegt. Weiter geht es demnächst erstmal mit One Piece Kapitel 1117, zu dem wir jetzt schon den genauen Release sowie einige spannende Spekulationen für euch parat haben.

