One Piece: Hier könnt ihr die ersten 12 Bände Gratis lesen

Die Geschichte von One Piece läuft mittlerweile durchgängig seit 1997. In der Regel erscheint jede Woche ein Kapitel, auch wenn es hier und da eine Unterbrechung gibt oder sich Schöpfer Eiichiro Oda auch mal mehrere Wochen Auszeit gönnt. Insgesamt sind sage und schreibe 1124 Kapitel erschienen – zusammengefasst werden sie etwa alle drei Monate in Sammelbänden, von denen in Japan demnächst Ausgabe 110 erscheint.

Wer nur die deutschen Sammelbände liest, hinkt immer etwas hinterher – genauer gesagt drei Bände, was etwa 30 Kapiteln entspricht. Die Alternative ist, freie Kapitel auf Mangaplus zu lesen, dort erscheinen sie jeden Sonntag um 17 Uhr legal, kostenfrei und auf Deutsch – jeweils die neuesten drei sowie die ersten drei stehen euch dort zur Verfügung. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, kostenlos tief in die Materie einzutauchen.

One Piece: Komplette East Blue Saga gratis

Auf der Plattform Readme gibt es seit einiger Zeit ebenfalls die Möglichkeit, einen Teil der One Piece-Geschichte in ihrer ursprünglichen Fassung zu erleben. Gleich die ersten zwölf Bände könnt ihr hier gratis und auf Deutsch lesen. Das entspricht 108 Kapiteln und beinhaltet die Abenteuer der Strohhutbande bis kurz nach ihrer Ankunft auf Whiskey Peak, der ersten Insel auf der Grandline.

Besonders für Interessent*innen der Netflix-Serie, die gerade frisch im Franchise angekommen sind, könnte dieses Angebot spannend sein, da die Handlung der Live Action-Verfilmung bis etwa zur Mitte des 11. Bandes reicht. Wer also zuerst die Serie gesehen hat und dann Vergleiche zum Manga ziehen möchte, hat so die optimalen Voraussetzungen.

Wen danach so richtig das One Piece-Fieber gepackt hat, hat auf jeden Fall noch über 1.000 Kapitel vor sich. Statt zu lesen, kann man sich natürlich auch die Anime-Serie angucken, die es in ihrer Gesamtheit auf Crunchyroll als Streaming-Angebot gibt. Bei Netflix hingegen befindet sich derzeit nicht nur die zweite Staffel der Live Action-Serie zu One Piece in Produktion, auch soll es einen Reboot des Animes geben, dessen Pacing im Vergleich zum Original ordentlich anziehen soll.

Quelle: Readme