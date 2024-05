One Piece: Wann erscheint Kapitel 1116? Was wir bisher über Release, Leaks und Spoiler wissen

Seit langem dürfen sich One Piece-Fans mal wieder über einen steten Fluss neuer Chapter freuen und auch Kapitel 1116 ist bereits am Horizont zu sehen, um die aktuell laufende Egghead-Arc weiter zu erzählen.

Wenn auch ihr den Release nicht mehr erwarten könnt, fiebert ihr dem kommenden Sonntag sicher schon entgegen, denn Kapitel 1116 wird am 2. Juni um 17 Uhr auf MangaPlus erscheinen. Dort könnt ihr das neue Chapter wie immer völlig legal, kostenlos und sogar auf Deutsch lesen, denn die Kapitel erscheinen bereits seit einiger Zeit simultan in mehreren Sprachen.

One Piece: Was wir bereits über Kapitel 1116 wissen

Inhaltlich gibt es bislang noch nicht viel zu One Piece-Kapitel 1116 zu sagen: Die Leaks sind noch nicht draußen, sollten aber in den nächsten Tagen folgen. Bis dahin seid ihr sicher vor etwaigen Spoilern auf Social Media, müsst euch aber auch noch gedulden, um zu erfahren, wie die aktuell brenzliche Lage auf Egghead Island ausgehen könnte.

Zwei Info-Happen gibt es dank des One Piece-Leakers PewPiece aber immerhin doch schon: Zum einen enthüllte er auf Twitter eine Vorschau zu Kapitel 1116, die wie folgt lautet: „Eine schockierende Wahrheit, die die Welt in ihren Grundfesten erschüttern wird. Wie steht es um das Schicksal der Crew?“ Damit dürfte eindeutig die Strohhutbande gemeint sein, was sich als Hinweis darauf deuten lässt, dass der Kampf zwischen Ruffys Crew und den fünf Weisen in die Endphase geht.

Ruffy war zuletzt nicht einmal in seiner Gear 5-Form dazu imstande, Topman Warcury zu verletzten, sondern erlitt sogar im Gegenzug Kontaktschaden durch seine Schläge auf den verwandelten Warcury. Saturn konnte Ruffy zwar zusammenfalten, der regenerierte sich aber einfach ohne wirkliche Probleme wieder und steht derzeit Lysop, Chopper, Nami, Nico Robin und Brook gegenüber.

Es bleibt also abzuwarten, wie der Kampf zwischen den Piraten und den fünf Weisen weitergeht. Freut euch jedoch nicht zu früh, denn wie PewPiece weiter verrät, wird es nach Kapitel 1116 eine Pause geben: Das darauffolgende Chapter erscheint also voraussichtlich erst am 16. Juni um 17 Uhr. Rechnet deshalb lieber mit einem fiesen Cliffhanger: Vielleicht sehen die Strohhüte ihre aktuelle Chancenlosigkeit ein und setzen endlich zur Flucht an oder der aktivierte Roboter führt einen Angriff aus? Es bleibt spannend.

Das ist in Kapitel 1115 passiert

Während Fans geduldig auf Kapitel 1116 warten, lohnt sich nochmal ein Blick zurück auf das frisch erschienene One Piece-Chapter. Dr. Vegapunks weltweit ausgesandte Aufzeichnung geht in die nächste Runde: Er erklärt, dass während des Void Centurys Joyboy gegen die von 20 Königen und heute als Weltregierung bekannte Organisation gekämpft und schließlich verloren hat, was des Ende des besagten Zeitalters bedeutete – und ein Anstieg des Meeresspiegels.

Die Welt, wie wir sie heute kennen, sind nämlich lediglich Fragmente der vor 1.000 Jahren existierenden Kontinente; und auch sie drohen nun zu versinken, wie Vegapunk am Ende von Kapitel 1114 enthüllte. Während die Welt diese erschütternde Nachricht verdaut, geht der Kampf zwischen Ruffys Crew und den fünf Weisen in die nächste Runde, wobei die Strohhüte eindeutig im Nachteil zu sein scheinen – trotz Unterstützung durch die Riesen Woogey und Boogey. Weitere Details zu One Piece-Kapitel 1115 haben wir euch natürlich im entsprechenden Artikel zusammengefasst.

Quelle: MangaPlus, Twitter /@pewpiece