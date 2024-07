One Piece: Zur Freude der Fans – Dreharbeiten der 2. Staffel haben endlich begonnen

In der vergangenen Woche wurden One Piece-Fans mehrere Tage mit der Enthüllung neuer Schauspieler*innen für die zweite Staffel der Live-Action-Serie auf Netflix überrascht, nun geht es endlich in die nächste Runde.

Denn während wir bezüglich eines konkreten Release-Termins weiterhin im Dunkeln tappen, haben die Dreharbeiten der ersehnten zweiten Season jetzt begonnen. Die offizielle Ankündigung vom Streaming-Service mit dem roten N wird von einem rund anderthalb-minütigen Teaser begleitet, der vor allem die wiederkehrenden Mitglieder der Strohhutbande ins Rampenlicht stellt.

One Piece: Setzt die Segel – 2. Staffel der Live-Action-Serie ist in Produktion

Damit man die weiteren Abenteuer der Strohhut-Pirat*innen als Live-Action-Serie auf eure heimische Leinwand bannen kann, muss sich der One Piece-Cast natürlich erst einmal wieder zusammenfinden. Im auf Twitter veröffentlichten Teaser sieht man deshalb, wie die einzelnen Darsteller*innen aus aller Welt nach Kapstadt fliegen, um dort die Dreharbeiten für die zweite Staffel aufzunehmen. Erst einmal wird dabei aber ein großes Wiedersehen gefeiert.

Denn natürlich freuen sich Iñaki Godoy (Monkey D. Ruffy), Mackenyu (Lorenor Zorro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Lysop) und Taz Skylar (Sanji) immens, endlich wieder vereint zu sein und gemeinsam als Crew in See stechen zu können. Auf der Flying Lamb stoßen die fünf ungleichen Pirat*innen zusammen, mehr vom neuen Set und möglichen Schauplätzen in Staffel 2 ist im Teaser leider nicht zu sehen.

Wer den Anime bereits kennt, hat vermutlich eine Ahnung, wie es nach dem Sieg über Arlong weitergeht und auch die bisher angekündigten neuen Schauspieler*innen liefern entsprechende Hinweise. Wer sich überraschen will, sollte natürlich nicht weiterlesen, es folgen Spoiler! Als nächstes steuern Ruffy und seine Crew auf Rogue Town zu, wo einst Gol D. Roger hingerichtet wurde, und kollidieren dort mit dem Marine-Kapitän Smoker und seiner Leutnantin Tashigi.

Auch das Zusammentreffen mit Krokus, der Ausflug nach Little Garden mit Mr. 3 und den beiden Riesen Boogey und Woogey sowie die Zwangslandung auf Drumm, wo die Strohhüte Wapol und Dalton kennenlernen. Weitere Schauspieler*innen, die bereits für die zweite Staffel der One Piece-Live-Action-Serie auf Netflix angekündigt wurden, haben wir für euch in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Quelle: Twitter /@NetflixDE