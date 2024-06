One Piece: Netflix kündigt neue Schauspieler für die ersehnte 2. Staffel der Live-Action-Serie an

Die Segel dürfen noch nicht gehisst werden, aber zumindest die Vorräte für die nächste Reise über die Grand Line kann man ja schonmal auffüllen: Die One Piece-Live-Action-Serie von Netflix soll nämlich eine zweite Staffel erhalten.

Der geplante Release lässt mit den im Juni angefangenen Dreharbeiten wohl noch länger auf sich warten, aber eine neue Ankündigung enthüllt nun die ersten echten Infos zu Season 2. Netflix verriet heute nämlich gleich vier Schauspieler*innen, die sich für ihr Piratenleben in Schale werfen und in der nahen oder fernen Zukunft euren Bildschirm entern.

One Piece: Live-Action-Serie bekommt Zuwachs mit Agent*innen der Baroque-Firma

Auf Twitter meldet sich der offizielle Account von der Netflix One Piece-Live-Action-Serie zu Wort und verkündet kurz und knapp, wer in der zweiten Staffel in die Rolle von vier Baroque-Agent*innen schlüpft. Mr. 3 alias Gal Dino, der die Wachs-Frucht (Doru Doru no Mi) gegessen hat, wird demnach von David Dastmalchian verkörpert, der zuletzt als Hauptcharakter in Late Night with the Devil im Kino zu sehen war und als Polka-Dot Man in The Suicide Squad von James Gunn auftritt.

Als Miss Valentine alias Mikita, Nutzerin der Schwuppdich-Frucht (Kiro Kiro no Mi), bekommt ihren Auftritt dank Schauspielerin Jazzara Jaslyn, die unter anderem in den Serien Professionals, Warrior und Lioness mitgewirkt hat. Mr. 5, dessen bürgerlicher Name Gem lautet und der in One Piece die Bomb-Bomb-Frucht (Bomu Bomu no Mi) verspeist hat, wird von Camrus Johnson gespielt. Er war bereits in der Batwoman-Serie zu sehen.

Die vierfache One Piece-Ankündigung wird von Mr. 9 abgerundet, der als einziger der enthüllten Baroque-Agentin*innen keine Teufelsfrucht gegessen hat. Verantwortlich für seine Darstellung wird sich Daniel Lasker zeichnen, der am bekanntesten für seine Rolle in der Serie Raised by Wolves ist. Drei der Schauspieler*innen dürften nicht unbedingt als berühmte Hollywood-Stars gelten, womit man die Philosophie der ersten Staffel fortführt.

Rein optisch hat man aber Darsteller*innen gewählt, die auf jeden Fall sehr gut zu den jeweiligen Charakteren zu passen scheinen. Wie sie dann in ihren Kostümen aussehen, dürften wir spätestens in den ersten Trailern zur 2. Staffel der One Piece-Live-Action-Serie aus dem Hause Netflix erfahren. In der Zwischenzeit könnt ihr noch einmal nachlesen, wie sich der Manga aus der Feder von Eiichiro Oda derzeit entwickelt.

