One Piece: Neue Vivre Card enthüllt, was dem großen Kaiser Buggy noch immer fehlt

Die Egghead-Arc ist so gut wie vorüber und die Strohhüte segeln endlich nach Elban: In One Piece geht es gerade wieder Schlag auf Schlag. Damit dürften erneut die verschiedenen Machenschaften von Pirat*innen auf aller Welt beleuchtet werden.

Eine der momentan spannendsten Organisationen, die im Hintergrund die Fäden zieht, ist die Cross Guild: Ein Zusammenschluss von Buggy, dem Clown und den beiden ehemaligen Samurai der Meere, Sir Crocodile und Mihawk Falkenauge. Das ungewöhnliche Trio bekommt beim bald kommenden, neuen Vivre Card-Set ebenfalls neue Einträge spendiert und erste Infos davon kennen wir schon jetzt.

One Piece: Der einzige Kaiser ohne Haki

Wie One Piece-Leaker Pewpiece auf Twitter enthüllt, gibt es zu allen dreien bereits spannende Info-Schnipsel, obwohl die Vivre Card offiziell erst am 4. September veröffentlicht werden. So wissen wir nun, dass Sir Crocodile wenig verwunderlich über Haki verfügt. Welches das ist, ist zwar noch unbekannt, Haoshoku kann aber vermutlich ausgeschlossen werden – vielleicht verstärkt er seine Sandsense ja mit Rüstungshaki?

Mihawk Falkenauge hat hingegen einen neuen Titel erlangt, der eine offensichtliche Parallele zu Zorro darstellt, der in One Piece anfangs als Piratenjäger eingeführt wird. So wird der mächtigste Schwertkämpfer der Welt nun offenbar als Marinejäger gehandelt, was zu dem Konzept der Cross Guild passt: Der Zusammenschluss der drei hat schließlich zahlreiche Kopfgelder auf Marinesoldaten ausgeschrieben.

Auch zu Buggy erhalten wir eine neue Info, die anhand seiner bisherigen Leistungen vermutlich ebenfalls keine Überraschung darstellt: Der Clown besitzt kein Haki. Damit fehlt es Buggy an einer Kraft, die jeder andere der Kaiser in One Piece beherrscht: Ruffy verfügt genau wie Shanks über alle drei Haki-Arten, Blackbeard macht sich immerhin Busoshoku und Kenbunshoku zu Nutze.

Dass Buggy, der sich seinen Rang als einer der stärksten Piraten der Weltmeere eher erschwindelt hat, kämpferisch auch weiterhin eine Niete bleibt, dürfte absehbar gewesen sein. Sein größtes Talent ist ohnehin sein Charisma, mit dem er die Anhänger*innen der Cross Guild in seinen Bann zieht. Welche One Piece-Charaktere im bald erscheinenden Vivre Card-Set ebenfalls behandelt werden, verraten wir euch an anderer Stelle.

