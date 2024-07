One Piece: Neues Vivre Card-Booster Pack enthüllt – freut euch auf brandheiße Infos zu Shanks

Die Vivre Card ist nicht nur ein Kompass aus Papier, der die Figuren im One Piece-Universum direkt zu ihren Liebsten oder Verbündeten führt und ihren aktuellen Gesundheitszustand anzeigt, sondern auch ein beliebter Merchandise-Gegenstand.

Die japanischen Lexikonseiten werden in Booster-Packs verkauft, verraten jedoch schon vorher, welche Charaktere enthalten sind – und versammeln dann die wichtigsten Informationen zu Pirat*innen, Marine-Soldat*innen oder anderen Seefahrer*innen und Landratten. Nun wurde das neueste Vivre Card-Booster Pack enthüllt, bei dem unter anderem Rothaar Shanks mit am Start ist.

One Piece: Welche Charaktere tummeln sich im neuen Vivre Card-Booster Pack?

Twitter-Nutzer und One Piece-Leaker Pewpiece veröffentlichte jetzt schon das Cover des neuen Vivre Card-Booster Packs, auf dem die darin enthaltenen Figuren zu sehen sind. Poster-Boy ist natürlich eindeutig Shanks, der mit einem breiten Lächeln und seinem gezogenen Schwert Gryphon lässig nach vorne schlendert. Ebenfalls auf dem Cover zu sehen: Das Jolly Roger (also die Piratenflagge) der 100 Bestien-Piraten, von denen Kaido, King, Queen und das Numbers-Mitglied Fuga im Booster-Pack enthalten sind.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Cross Guild ist mit ihrer Fahne und ihren drei Hauptrepräsentanten zugegen: Der Kaiser Buggy sowie die beiden ehemaligen Samurai der Meere Falkenauge und Sir Crocodile. Darüber hinaus ist das Symbol der Marine zu sehen, das im neuen Vivre Card-Booster Pack von Admiral Ryokugyu (Grüner Stier) und dem CP0-Agenten Guernica vertreten wird. Außerdem sind zwei Verbündete von Big Mom zu sehen: Ihr Säbel Napoleon und ihre neue Blitzwolke Hera, die den zu Nami übergelaufenen Zeus ersetzen soll.

Keine Rechnung ohne Unbekannte

Eine One Piece-Figur gibt uns derzeit noch Rätsel auf, weil sie aufgrund des schwarz-weißen und etwas grobkörnigen Scans nicht hundertprozentig zu erkennen ist. Sie befindet sich links von King und oberhalb von Fuga und erinnert sowohl an Dr. Kuleha als auch an Big Moms Angriff „Bahoho Misery“ (deutsche Übersetzung etwa: „Mutter-Besuch-Kanone: 3.000 Meilen“, vermutlich eine Anspielung auf den Anime „3.000 Meilen auf der Suche nach Mutter“ von 1976), bei der sie Napoleon, Prometheus und Hera zu einem neuen, desaströsen Homie kombiniert.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch wahrscheinlicher handelt es sich bei der Unbekannten aber um Kurozumi Higurashi: Die Wahrsagerin stand in der Vergangenheit im Dienste von Orochi und verhalf ihm auf den Thron. Mithilfe der Transen-Frucht verwandelte sie sich in Kouzuki Oden, um ihn lächerlich zu machen, wurde aber letztendlich Offscreen von Kaido getötet. Ihr Ableben ist allein schon deshalb bestätigt, weil die Transen-Frucht wieder in Umlauf geriet und in der Zwischenzeit von Mr. 2 alias Bon Clay gefuttert wurde.

Um wen es sich wirklich handelt, erfahren wir dann voraussichtlich am 4. September, wenn das neue Vivre Card-Booster Pack mit dem Titel „Die Bedrohung der Starken aus der Neuen Welt“ Pewpiece zufolge erscheinen soll. Dann winken auch wieder heiße Infos, denn wer die One Piece-Vivre Cards auffällig verfolgt, weiß, welche unerwartete Diskussion das vergangene Set zu den Strohhüten auf Egghead über Zorro und sein Haki ausgelöst hat.

Quelle: Twitter /@pewpiece, YouTube /Crunchyroll