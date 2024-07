One Piece: Neuer D. wird enthüllt – doch Youtuberin ahnte es schon vor 4 Jahren

Eine der größten Fragen im Manga One Piece ist zweifelsohne, was es mit dem mysteriösen D. auf sich hat, das viele Charaktere im Namen tragen. In hohen Kreisen der Weltregierung, aber auch bei legendären Piraten alter Zeiten scheint man um dieses Geheimnis mehr zu wissen als wir.

Im kommenden Kapitel 1120, das am Sonntag erscheint, erfahren wir von einer weiteren Person, dass sie dieses D. im Namen trägt. Und damit einher geht die Bestätigung einer etwas wilden Theorie, die eine französische Youtuberin vor vier Jahren aufgestellt hat. Wer sich vom neuen Chapter noch nicht spoilern lassen will, sollte hier allerdings aufhören zu lesen.

One Piece: Wer ist das D. des Kreuzes? Youtuberin stellte Verbindungen zu Kartensymbolen her

Protagonist Ruffy hat eins, sein Trinkbruder Ace hatte auch eins, Trafalgar Law hat eins und sogar der diabolische Blackbeard hat eins: Die Rede ist vom D. zwischen Vor- und Nachname, dem in der Welt von One Piece eine große Bedeutung beigemessen wird. In einer Rückblende zu Beginn des neuen Kapitels erfährt der Wissenschaftler Vegapunk von seinem Kollegen Clover (in der deutschen Übersetzung heißt er Kleeblatt), dass dieser mit vollem Namen Claíohm D. Clover heißt. Welche Folgen dies für die Story haben könnte, steht in den Sternen, schließlich wissen wir, dass Clover bereits verstorben ist.

Wie Reddit-User daidedou jedoch bemerkt hat, erfüllt sich so eine Theorie, die vor vier Jahren von der Youtuberin NINA2119 aufgestellt wurde. Diese zog nämlich einen Bezug zwischen Spielkartensymbolen und Trägern eines Namens mit dem D. – für das Kreuz-Symbol fehlte ihr allerdings die Bestätigung.

Puma D. Ace , Bruder im Geiste von Ruffy und heimlicher Sohn des Piratenkönig Gol D. Roger, gründete einst die Spade-Piratenbande und hatte sich auch passend dazu ein Pik-Symbol tätowiert.

, Bruder im Geiste von Ruffy und heimlicher Sohn des Piratenkönig Gol D. Roger, gründete einst die Spade-Piratenbande und hatte sich auch passend dazu ein Pik-Symbol tätowiert. Trafalgar D. Waters Law ist Kapitän der Heart-Piratenbande und trägt auch ein Herz-Tattoo. Angelehnt ist diese Symbolik an seine Freundschaft mit Don Quichotte Rocinante, dessen Deckname Corazón (Spanisch für Herz) war.

ist Kapitän der Heart-Piratenbande und trägt auch ein Herz-Tattoo. Angelehnt ist diese Symbolik an seine Freundschaft mit Don Quichotte Rocinante, dessen Deckname Corazón (Spanisch für Herz) war. Für das Karo holt NINA2119 etwas weiter aus – allerdings ist nicht zu leugnen, dass Monkey D. Dragon, Anführer der Revolutionsarmee und Vater von Ruffy, ein Karomuster auf einer Gesichtshälfte tätowiert hat.

Eine Person, die sich das Spielkartensymbol Kreuz tätowiert hat gibt es in One Piece nach offiziellem Wissensstand nicht. In einem Stream hat NINA jedoch einen Vote mit ihrer Community gestartet, wer sich für diesen noch offenen „Posten“ eignen würde – und heraus kam Clover/Kleeblatt. Nachvollziehbar, wenn man seine Frisur ansieht, die wie ein Kleeblatt – oder auch wie das Kartensymbol Kreuz geformt ist.

Das Spielkarten und ihre Symbolik eine gewisse Rolle bei One Piece spielen, ist bekannt. So sind die Offiziere von De Flamingos Bande – wie genannter Corazón – nach den Kartensymbolen benannt. Viele wichtige Mitglieder von Kaidos Bande haben den Namen von Kartenspielen bekommen, seine Kommandanten heißen King, Queen und Jack. Was ihr ansonsten noch von Kapitel 1120 von One Piece erwarten könnt, haben wir hier für euch herausgefunden.

Quellen: Reddit / daidedou, Youtube / NINA2119