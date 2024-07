One Piece: Wann erscheint Kapitel 1121? Leaks und Spoiler zum neuen Chapter

Die Woche neigt sich dem Ende zu und für One Piece-Fans bedeutet das seit jeher, dass sie sich langsam auf ein neues Kapitel freuen können – wenn nicht gerade mal wieder eine der verhassten Pausen ist. Dies ist am kommenden Wochenende aber nicht der Fall und so können wir weiter gespannt den Kampf auf Egghead verfolgen.

Besonders die erste und letzte Seite von Kapitel 1121 wird ein optisches Schmankerl für alle Leser*innen sein. Dies lässt sich den Tweets von One Piece-Leaker pewpiece entnehmen, der wie gewohnt verlässlich Raw Scans und Textscript zum kommenden Kapitel im Vorfeld zur Verfügung stellt. Demnach geben wir hier natürlich eine Spoiler-Warnung aus.

One Piece: Das erwartet uns in Kapitel 1121

Bevor das Kapitel 1121 von One Piece startet, beglückt Mangaka Eiichiro Oda seine Leser*innen wieder einmal mit Fanservice, indem er auf einem doppelseitigen Farb-Cover die Strohhutbande inszeniert – beziehungsweise ganz prominent die Navigatorin Nami in sommerlichem (um nicht zu sagen knappem) Outfit. Drumherum tummelt sich der Rest der Bande, die sich allesamt Eiscreme und Früchte schmecken lassen.

Zum Inhalt: Die in alle Welt übertragene Ansprache von Vegapunk wird fortgesetzt und es scheint, als würde sie auf ihren Höhepunkt zusteuern. Er sagt, dass ein Leeres Jahrhundert wieder geschehen könnte, weil die Waffen, die diese Tragödie einst herbeiführten, immer noch existierten – ebenso wie einige der Nachfahren der Rassen, die ausgelöscht werden sollten. Dabei sehen wir Flashbacks und Reaction Shots zu Bartholomäus Bär, King und Pudding, die allesamt fremden Rassen angehören.

Währenddessen kämpfen Bonney und Ruffy gegen Saturn. Die Piratin erinnert sich an längst vergangene Szenen mit ihren Eltern, die alles für ihr Überleben taten, und hört noch Bärs Worte, dass Nika sie retten wird. Auf großformatigen Doppel-Panels attackieren Bonney und Ruffy – beide in Nika-Form – den Weisen und zerstören seinen monströsen Körper.

Vegapunks Message lautet derweil: „Wenn das Desaster startet, passt auf euch auf. Ich glaube an die Weisheit und Menschheit – ich glaube an die Wissenschaft.“ Und weiter: „Der Tod von Männern wie Roger und Whitebeard war nur der Anfang einer neuen Ära – für diejenigen, die jetzt nicht mehr gestoppt werden können und die der Wahrheit am nächsten sind.“

Die letzten Worte von Vegapunk und Roger

Es gibt einen Flashback zu der Szene, die alle One Piece-Fans kennen – Rogers Hinrichtung und seine letzten Worte, mit denen das neue Piratenzeitalter anbrach. Es gibt Reaction Shots von Rayleigh und den Banden der Vier Kaiser, während Vegapunk verkündet, dass das Schicksal der Welt von demjenigen entschieden wird, der das One Piece findet.

Das letzte Panel zeigt die Vier Kaiser sowie weitere große Persönlichkeiten, die im Storyverlauf und den entscheidenden Auseinandersetzungen noch wichtig werden sollten, wie Großadmiral Aka Inu, Dragon, Figarland Garling oder Imu – aber auch eine unbekannte Person im Schatten, die ein großes Schwert bei sich trägt… Kapitel 1121 erscheint am Sonntag, dem 21. Juli, und kann ab 17 Uhr offiziell und auf Deutsch auf MangaPlus gelesen werden; nächste Woche gibt es eine Pause. Währenddessen ist ein altes Werk von Oda in Japan neu erschienen – und könnte demnächst auch zum Anime werden.

Quellen: Twitter / @pewpiece, Mangaplus