One Piece: Warum eine der mächtigsten Figuren schon bald Geschichte sein könnte

In der Handlung von One Piece geht es derzeit hoch her. Gerade erst haben sich die Strohhüte von einem kräftezehrenden Kampf mit dem wahrscheinlich stärksten Widersacher erholt, da geraten die Titelhelden auf Egghead schon wieder in die nächsten Scharmützel.

Mit dem Auftauchen neuer, vor allem aber wiederkehrender Charaktere – zum Teil mit der erstmaligen Präsentation ihrer Fähigkeiten – gehen natürlich einige heiße Fan-Spekulationen einher. Demnach scheint es nicht unwahrscheinlich, dass einer der mächtigsten Charaktere der Reihe noch in diesem Arc das Zeitliche segnen könnte. Woher diese Annahme stammt und wer das sein könnte, verraten wir euch, aber nicht ohne eine aktuelle Spoiler-Warnung auszurufen.

One Piece: Auf Egghead treffen die Mächtigsten aufeinander

Auf Egghead lernen die Strohhüte erstmals den genialen Wissenschaftler Vegapunk samt seiner sechs Satelliten kennen. Aber auch zahlreiche Charaktere aus früheren Kapiteln und Arcs haben ihren Auftritt – und kämpfen sowohl auf Ruffys Seite als auch gegen ihn. Rob Lucci, Admiral Ki Zaru, Jewelry Bonney, Bartholomäus Bär, Boogey und Woogey – die Liste liest sich wie ein Who’s Who der One Piece-Timeline (obwohl dieser gar nicht dabei ist… höhö). Selbst zwei Mitglieder der Blackbeard-Bande geben sich die Ehre – was ein folgenschweres Ereignis sein könnte.

Bei den beiden Piraten aus den Reihen des Yonko handelt es sich um Wan Oger und Catharina Devon. Letztere besitzt eine besondere Teufelsfrucht und kann sich in einen Kyuubi, eine neunschwänzige Fuchs-Gottheit, verwandeln, aber auch die Gestalt anderer Personen annehmen. Auf Egghead treffen sie auf Jaygarcia Saturn, einen der Fünf Weisen, die normalerweise nur sehr selten die Heilige Stadt Maryjoa verlassen und sich hinab in die Welt des Fußvolks begeben. In einem Gespräch gelingt es Devon, Saturn zu berühren, womit sie ihre Mission auf Egghead schon als vollbracht ansieht.

Erst später tauchen auch die restlichen Weisen in Egghead auf, in den aktuellen Kapiteln tobt eine Schlacht zwischen der Strohhutbande zusammen mit Vegapunks Satelliten und der Riesen-Piraten gegen die Marine und die Fünf Weisen. Wichtige Charaktere werden in One Piece vergleichsweise selten getötet oder selbst dauerhaft besiegt – aber Reddit-User Fluid_Foot_1068 stellt im One-Piece-Subreddit die Behauptung auf, dass Saturn definitiv sterben könnte. Blackbeards Plan, ein Crewmitglied zu haben, die das Erscheinungsbild (und eventuell die Fähigkeiten – doch so viel wissen wir über Devons Teufelskräfte noch nicht) von einem der Fünf Weisen annehmen kann, könnte für die Zukunft eine Trumpfkarte sein.

Greift Blackbeard in die Geschicke der Welt ein?

Selbst wenn dieses Mimenspiel von den anderen Weisen schnell durchschaut werden sollte, wie von anderen Usern angemerkt, könnte Devon als eine der mächtigsten Persönlichkeiten in der Welt von One Piece einiges an Schaden anrichten, von der Kontrolle der Pacifistas und Seraphim bis zur Befehlsgewalt über die Marine. Wenn sie auch tatsächlich Saturns Fähigkeiten übernehmen sollte, hätte Blackbeard seine dunklen Finger ganz oben in den Geschicken der Welt dabei.

Wer Saturn den entscheidenden Schlag geben könnte, kristallisiert sich in den aktuellen Kapiteln von One Piece heraus. Immerhin hat sich nicht nur Ruffy der geheimnisvollen Kräfte der Gottheit Nika bemächtigt und Vegapunks Geheimwaffe erhebt sich aus den Untiefen vor Egghead. Ganz nebenbei wurde übrigens auch von einem weiteren Charakter enthüllt, dass er ein D. im Namen trägt – was eine Youtuberin interessanterweise schon vor vier Jahren vorhergesagt hat.

Quellen: Reddit / Fluid_Foot_1068