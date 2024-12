Palworld streicht wichtige Mechanik, die an Pokémon erinnert – Fans vermuten aus Angst vor Nintendo

Ganz egal wie viele Fans sich an dem Kreaturen-Sammelspaß Palworld erfreuen und ihr Lob aussprechen, der Schatten der Copyright-Klage, die wie eine dunkle Wolke über dem Spiel hängt, lässt sich nicht ignorieren.

Ein Vergleich zur Pokémon-Reihe lag von Anfang an auf der Hand, nachdem aber lange weder von Nintendo noch der Pokémon Company Aufschreie zu hören waren, wägte man sich in Sicherheit. Bis vor einiger Zeit dann doch der Rechtsstreit entfacht ist. Mittlerweile hat sich Palworld von einem ziemlich grundlegenden Feature verabschiedet und unter Fans wird gemunkelt, der Grund hierfür sei klar.

Palworld schraubt an Pokéball-Ähnlichkeit der Sphäre

Am 30. November hat Palworld recht unauffällig einen Patch für Spieler*innen bereitgelegt, der nur zwei Änderungen umfasst. Eine davon bezieht sich auf das Beschwören von eigenen Pals, die nun jedes Mal direkt in eurer Nähe auftauchen, sobald gerufen. Dafür wird die Sphäre, in der die Wesen gespeichert sind, schlicht nach vorne gestreckt, wie von Eurogamer aufgezeigt. Zuvor war es möglich, Pals mit einem gezielten Wurf zu positionieren.

Einen Grund für die Anpassungen hat Pocketpair bisher nicht verraten. Da hier allerdings statt einer Verbesserung oder eines Zusatzes ein Feature weggenommen wurde, scheint es plausibel, dass nicht die Qualität des Spielerlebnisses ausschlaggebend war. Hinzu kommt, dass Nintendo ein Patent auf die Pokéball-Mechanik angemeldet hat, welches in der Klage gegen Palworld Anwendung findet.

Display content from twitter.com Click here to display content from twitter.com Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spieler*innen zeigen sich nicht unbedingt begeistert von den Entwicklungen und beschweren sich teilweise über die unschönen Implikationen der neuen Pal-Beschwörung, wie in den Kommentaren zum Post der Patch Notes auf Twitter deutlich wird.

Palworld blickt weiter in die Zukunft

Trotz der verdächtigen Umkrempelungen steht die aktuelle Aussage von Palworld, den Rechtsstreit gewinnen zu wollen und sich nicht unterkriegen zu lassen, weiterhin – zumindest liegt keine gegenteilige Äußerung vor. Die Patent-Probleme haben das Spiel immerhin nicht davon abgehalten, fleißig an zusätzlichem Content zu arbeiten.

Noch diesen Monat soll ein riesiges Update veröffentlicht werden, das unter anderem eine umfangreiche Insel mit neuen Bossen und Pal-Spezies auf den Plan ruft. Anschließend steht im Jahr 2025 noch die Kollaboration mit Indie-Hit Terraria an. Palworld bewegt sich somit langsam aber sicher raus aus dem Early Access und rein in den Full Release, dessen Datierung nach aktuellem Stand aber noch nicht erfolgt ist.

Quellen: Eurogamer, Twitter / Palworld_EN