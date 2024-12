Path of Exile 2: Warnung vor Serverproblemen zu Release – Eine Million Spieler überrennen Early Access

Eine Million Keys sind für den Early Access von Path of Exile 2 rausgewandert. Wer hätte das gedacht, ihr etwa? Das Team von Grinding Gear Games jedenfalls nicht, gestehen sie nun in einer Nachricht an die Fans.

Auch wenn die Freude über das überbordende Interesse natürlich immens ist, gibt es auch Grund nervös zu werden. Können die bereitgestellten Server diese Flut überhaupt stemmen oder bahnt sich ein Warteschlangen-Chaos höllischen Ausmaßes an?

Path of Exile 2: Erfolg übersteigt vermutlich technische Möglichkeiten

Falls ihr schon fast aus euren Socken springt, weil ihr den Early Access-Release von Path of Exile 2 gar nicht abwarten könnt, solltet ihr gewarnt sein: Ein geschmeidiger Einstieg am 6. Dezember um 20:00 wird wohl nicht möglich sein. Wahrscheinlich geraten die Server des Online-Games in der Anfangszeit nämlich ordentlich ins Stocken. Davon gehen die Entwickler*innen zumindest stark aus. In einer Videobotschaft bedanken sie sich für die schier grenzenlose Unterstützung und erwähnen beinah im gleichen Atemzug die prognostizierten Probleme.

„Als wir die Kapazitäten geschaffen haben, sind wir wirklich nicht davon ausgegangen, dass über eine Million Personen gleichzeitig online sein könnten“, heißt es in dem Clip. Eine Aufstockung der Server sei bereits in die Wege geleitet worden, in Kürze soll die zusätzliche Datenpower eintreffen. Schwierigkeiten aufseiten des Backends sind dadurch allerdings nicht ausgeschlossen, man arbeite gerade an potenziellen Lösungswegen, verrät Grinding Gear Games.

Path of Exile 2: Sofortiger Start nach Release wohl nur für Geduldige

All das heißt natürlich nicht, dass ihr eine Runde PoE 2 direkt zur Veröffentlichung der Early-Access Version komplett vergessen könnt. Nach aktuellem Stand solltet ihr euch lediglich darauf einstellen, in den entstehenden Warteschlangen Geduld zu beweisen. Ob das Spiel nach der Überwindung eventueller Hürden spielerisch überzeugen kann, wird sich anschließend zeigen. Fans zeigen sich in Hinblick auf die Qualität des Vorgängers zuversichtlich.

Kleiner Tipp für Path of Exile 2-Spieler*innen: Zeitgleich mit dem Release habt ihr die Möglichkeit auf Twitch kostenlose Cosmetics zu verdienen, in dem ihr euch ein paar relevante Streams auf die Netzhaut projiziert. Aber nicht zu lange warten: Die Aktion läuft Ende Dezember aus.

