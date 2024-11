PlayStation 5: Limitierte Edition der Slim ab sofort wieder erhältlich

Falls die Verkaufszahlen der PlayStation 5 in den letzten Wochen und Monaten ins Straucheln gekommen sein sollten, hat Sony mit der Ankündigung der Limited Edition zum 30. Jubiläum wohl die richtigen Knöpfe gedrückt.

Sowohl die Pro- als auch die Slim-Variante kommen in dem schlichten Grau daher, das einst die erste PlayStation überhaupt eingekleidet hat. Auch das ikonische Logo in Rot, Blau, Gelb und Grün prangt auf der limitierten Konsole und dem dazugehörigen Controller. Jetzt ist zumindest die preisgünstigere Variante noch einmal erhältlich, nachdem sie vorübergehend völlig ausverkauft war.

Nur bei Sony: Limitierte PlayStation 5 Slim wieder kaufbar

Findige Fans hatten es bereits im Vorfeld erspäht: Auf der PlayStation Direct-Website, wo ihr einige von Sonys offiziellen Produkten erstehen könnt, schmückte die ausverkaufte PS5 Slim im limitierten Design der Spruch „Nicht auf Lager? Bitte schauen Sie am Donnerstag, den 21. November ab 10 Uhr noch einmal vorbei.“ Dieses Versprechen hat der Multimedia-Gigant nun wahr gemacht.

Egal ob man noch ein paar Exemplare für schlechte Zeiten zurückgelegt oder einfach eine ganze Reihe nachproduziert hat: Falls ihr schnell seid, könnt ihr euch die limitierte PlayStation 5 Slim im Design zum 30. Jubiläum der Sony-Konsole jetzt unter den Nagel reißen. Kostenpunkt sind 499,99 Euro, ihr zahlt für das neue Gewand also 50 Tacken mehr, bekommt aber auch den sonst mittlerweile nicht mehr enthaltenen Standfuß mitgeliefert.

Geboten wird euch dann das Modell mit 1 Terabyte Speicherplatz, allerdings ohne Laufwerk. Wollt ihr physische Spiele oder Filme einwerfen, werden also noch einmal 119,99 Euro fällig – vorausgesetzt, ihr bekommt das durchaus beliebte und zwischenzeitlich immer wieder ausverkaufte Zubehör in die Finger. Auf der Konsole könnt ihr übrigens alle sechs der dieses Jahr für das Game of Year nominierten Games zocken.

Quelle: PlayStation Direct