PlayStation 6: Könnte früher erscheinen, als wir bisher dachten – Gerücht

Wer dieser Tage zur Nintendo Switch 2 mit keinen Meinungen hausieren geht, hat entweder eine Nintendo-Allergie, oder mit Gaming nichts am sprichwörtlichen Hut. Wer sich durchaus zu den Konsolen-Spieler*innen zählt, aber eher eine Markentreue zu einer Sony PlayStation verspürt, sollte jetzt die Lauscher spitzen. Denn die PlayStation 6 könnte womöglich früher in den Startlöchern stehen, als viele bislang dachten.

Falls sich das bewahrheitet, womit der bekannte Leaker Kepler L2 gerade die Runde macht, könnte eine PlayStation 6 in der Entwicklung erstaunlich weit fortgeschritten sein.

Wann können wir mit der PlayStation 6 rechnen?

Über das Gaming-Forum von NeoGAF hat Kepler L2 am Freitag, dem 17.01. geschrieben: „Das Design der PS6 ist abgeschlossen und befindet sich bereits in der Pre-Si-Validierung. Das A0-Tapeout ist für Ende des Jahres geplant“. Was sich erstmal nach Fachlatein anhört, meint folgendes: „Pre-Si-Validierung“ ist die Kurzform für „Pre-Silicon Validierung“. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um ein Vorgehen, womit Computerchips im Herstellungsverlauf überprüft und auf Fehler abgeklopft werden.

A0-Tapeout wiederum bezeichnet, wieder stark vereinfacht ausgedrückt, den ersten Durchlauf eines Chips-Designs – der zur Produktion freigegeben werden soll. Was diese Details aus der Produktions von Sonys nächster Konsolengeneration für uns als Spieler*innen praktisch bedeutet? Wieder kennt Kepler L2 die Antwort, der schreibt: „Sonys Dauer von A0-Tapeout und Konsolen-Veröffentlichung beträgt für gewöhnlich zwei Jahre“. Sollte sich Infos und Rechnung des Leakers bewahrheiten, dürfen wir die PlayStation 6 folglich für das Jahr 2027 erwarten.

Wie immer bei solchen inoffiziellen Informationen, auch und gerade aus dem Mund vertrauenswürdiger Leaker, sind diese mit einer gesunden Portion Vorsicht zu genießen. Abseits von Pre-Si-Validierung und A0-Tapeout rollt Kepler L2 rollt einen weiteren Info-Brocken zur PlayStation 6 heran. Die Person schreibt: „Die GPU ist eine frühe Fork der AMD-gfx-13. Ich weiß aber nicht, wie groß“. Was sich für Gamer*innen ohne tiefergehendes Technik-Verständnis wie verwirrender Buchstabensalat liest, meint schlicht eine bestimmte GPU-Architektur von Hersteller AMD.

Mögliche Rückschlüsse zur Performance der PS6

Warum dieses Info-Häppchen für uns Spieler*innen interessant sein könnte? Sollte sich die von Kepler L2 berichtete GPU-Architektur bewahrheiten, ließen sich Rückschlüsse darüber anstellen, wie viel Hardware-Power bei der PS6 unter der Haube stecken werden. Wir bleiben gespannt, welche Düfte künftig aus der PS6-Gerüchteküche herüber wabern – und welche uns Sony letztlich faktisch auftischt.

Quelle: NeoGAF / KeplerL2