PlayStation und Co.: Gleich 3 neue Spiele-Hits in dieser Woche – der größte ist schon da

Auch wenn der September schon beinahe zur Hälfte vorbei ist, bedeutet das nicht, dass es keine neuen Spiele mehr für Sonys PlayStation 5 oder Nintendos Switch gibt. PC-Gamer*innen dürfen sich sogar auf einen ganz besonderen Titel freuen.

Ein weiterer Vorteil: Wer auf actiongeladene Spiele steht, kommt in der Woche vom 16. bis 22. September auf allen drei Plattformen auf seine Kosten. Aber auch für Survival-Fans ist definitiv etwas Spannendes dabei.

PlayStation 5, Switch & PC: Diese 3 Spiele kommen jetzt

Der gesamte Monat September ist für Gaming-Fans ein Highlight, und zwar über alle Plattformen verteilt. Die folgende Liste basiert auf den Ankündigungen des Portals Releases.com und zeigt, welche drei besonderen Spiele euch darunter erwarten. Gemessen werden sie an den Erwartungen von Nutzerinnen und Nutzern, die sich für das Veröffentlichungsdatum einen Alarm gesetzt haben.

#1 Der kühne Knappe (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch und PC)

Der kühne Knappe (im Original: The Plucky Squire) erscheint am 17. September für alle wichtigen Plattformen. Laut Sony macht man das Spiel zudem zeitgleich auch auf PlayStation Plus verfügbar: „Wenn ihr Mitglied seid, werdet ihr schon gleich nach Erscheinen in das Spiel eintauchen können.“

Es erzählt die fantasievolle Geschichte von Jot und seinen Freunden, die als einfache Figuren in einem Buch plötzlich in eine fantastische Welt außerhalb ihrer Seiten katapultiert werden. Als der finstere Grummweil erkennt, dass er immer wieder als der Bösewicht verliert, verbannt er Jot aus der Erzählung, was die gesamte Handlung unwiderruflich verändert.

Jot muss sich nun nie dagewesenen Herausforderungen stellen, seine Freunde aus Grummweil bösem Einfluss retten und das glückliche Ende der Geschichte zurückholen. Dazu taucht ihr in eine Mischung aus 2D- und 3D-Welten ein, in denen ihr Rätsel lösen, gegen freche Dachse kämpfen, mit einem Jetpack fliegen und euch vielen weiteren aufregenden Aufgaben stellen werdet.

Der kühne Knappe belegt laut Releases.com Platz 1 der vom 16. bis 22. September am sehnlichst erwarteten Spiele.

#2 Final Fantasy 16 (PC)

Für die PlayStation 5 gibt es Final Fantasy 16 bereits. Ab dem 17. September ist das Game dann auch für euren PC verfügbar. Lediglich der Release für die Xbox Series X|S steht bislang noch aus.

Der 16. Titel der Reihe entführt euch in eine völlig neue, eigenständige Erzählung innerhalb des Final Fantasy-Universums. Die Geschichte spielt in der düsteren Fantasy-Welt Valisthea, einem Land, das vom Segen der Mutterkristalle profitiert. Doch der Frieden wird durch die Ausbreitung der Seuche erschüttert, die das Reich zu zerstören droht.

Das Schicksal Valistheas hängt von den mächtigen Eikons und ihren Dominanten ab – Menschen, die die besondere Gabe haben, diese zerstörerischen Kreaturen zu kontrollieren. Im Mittelpunkt steht Clive Rosfield, ein Krieger, der als „Erster Schild von Rosaria“ bekannt ist und geschworen hat, seinen jüngeren Bruder Joshua, den Dominanten des Phönix, zu beschützen. Doch nach einer tragischen Wendung schwört Clive, sich an dem Dunklen Eikon Ifrit zu rächen, einer mysteriösen Macht, die Zerstörung über das Land bringt.

Final Fantasy 16 belegt laut Releases.com Platz 2 der vom 16. bis 22. September am sehnlichst erwarteten Spiele.

#3 Frostpunk 2 (PC)

Mit der PC-Version werden Survival- und Strategie-Fans ab dem 20. September bestens versorgt. Den bisher bekannten Infos zu Frostpunk 2 zufolge müssen sich Konsolenspieler*innen dagegen noch um einiges länger gedulden. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht und wird frühestens 2025 erwartet.

Der zweite Teil bringt das Städte-Überlebensgenre auf eine neue Stufe. In der Rolle des Verwalters führt ihr eure Stadt durch eine Reihe von Katastrophen in einer schneebedeckten, postapokalyptischen Welt. Ihr baut ausgedehnte Stadtviertel auf, die ständig neue Anforderungen stellen. Dabei gilt es, zwischen den verschiedenen Fraktionen, die eure Metropole bevölkern, geschickt zu agieren und den Kreislauf aus Versorgung und Nachfrage zu steuern.

Denn: Die Bevölkerung wächst stetig, was das Regieren und das Erfüllen ihrer Bedürfnisse zu einer immer größeren Herausforderung macht. Als Verwalter müsst ihr deshalb die Interessen der verschiedenen Gruppierungen in der Stadt sorgfältig abwägen und die Zukunft der Menschheit sichern.

Frostpunk belegt laut Releases.com Platz 3 der vom 16. bis 22. September am sehnlichst erwarteten Spiele.

