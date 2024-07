Pokémon trifft auf One Piece: Fan findet unglaublich gut verstecktes Easter Egg

One Piece ist bereits vollgestopft mit Referenzen auf sich selbst: Immer wieder beziehen sich aktuelle Ereignisse im Manga und Anime auf lange zurücklegende Personen, Ortschaften oder Elemente.

Manchmal schaffen es jedoch auch Aspekte aus anderen Franchises in die erfolgreiche Reihe von Mangaka Eiichiro Oda, so wie die japanischen Sammelkreaturen von Pokémon. Ein Fan hat nun eines der berühmten Taschenmonster im Manga entdeckt, das es sich gelegentlich auf dem Arm des temperamentvollen Eustass Käpt’n Kid gemütlich macht.

One Piece: Das Pokémon Meltan versteht sich hervorragend mit Eustass Kid

Drei Bilder teilt Twitter-Nutzer*in ToraTetsuya aus dem One Piece-Manga, auf denen das Pokémon Meltan zusammen mit Eustass Kid zu sehen ist: In Kapitel 981 (Band 97), kurz nachdem Kid Scratchmen Apoo mit einem gewaltigen Schlag ausgeknockt hat, verstecken sich gleich mehrere Exemplare des in Pokémon Go eingeführten Taschenmonsters vom Typ Stahl.

Auch heute noch ist es nur in dem Mobile-Ableger von Niantic erhältlich und benötigt für seine Entwicklung zu Melmetal satte 400 Meltan-Bonbons – ganz schön aufwendig. Dass es sich zu Eustass Kid hingezogen fühlt, dürfte One Piece-Fans wenig verwundern: Als Nutzer der Magnetfrucht fliegt dem rothaarigen Rookie alles metallhaltige quasi wie von Zauberhand zu. Die süßen kleinen Racker scheinen Kid aber freiwillig zu folgen und fügen sich ziemlich unauffällig in den gigantischen Stahlarm ein, mit dem Kid Apoo in seine Schranken weist.

Aufgrund der detailreichen Zeichnungen ist Meltan tatsächlich überaus schwierig zu entdecken, wenn man es nicht gerade, wie im eingebetteten Tweet, mit roter Farbe markiert. Wie aus den Kommentaren hervorgeht, ist dieses Easter Egg allerdings exklusiv im Manga aufgetaucht: Im Anime hat man die Meltan entfernt. Grund dafür dürften vermutlich potenzielle Copyright-Probleme mit der Pokémon Company sein, die man sich natürlich ersparen möchte.

Eichiiro Oda ist gestandener Pokémon-Fan

Wer regelmäßig die Fanpost-Seiten und Vorworte liest, weiß natürlich längst, dass One Piece-Mangaka Eichiiro Oda ein großer Fan von Pokémon ist. Auf einer Neujahrsparty tauschte er mit Kohei Horikoshi, Schöpfer von My Hero Academia, ein Shiny Rayquaza und entschuldigte sich, dass seines nicht so stark gewesen sei. Er scheint die Himmelsschlange aus Pokémon Smaragd sehr zu mögen: In einem neueren Vorwort verriet Oda, dass er ein Rayquaza-Set zur Zubereitung von Somen-Nudeln gekauft habe.

Basierend auf einer Zeile von Kaido, der angesichts von Ruffys Gear 5-Fähigkeiten von sich gibt, dass dies ja wie in einem Comic Strip sei, fragte ein*e Leser*in den Mangaka außerdem, ob das Konzept des Mangas nicht in One Piece existiert. Oda erklärte jedoch, dass Comic Strips gewissermaßen wie Manga in One Piece seien, diese jedoch keine Sprechblasen haben, sondern erklärende Boxen mit Zitaten der auftretenden Charaktere.

Oda nennt auch einige Beispiele für in One Piece existierende Comic Strips, die sich eindeutig an real existierenden Franchises orientieren, darunter auch „Pokaemon“ – vielleicht hat Ruffy ja mal einst davon geträumt, der stärkste Trainer der Welt zu werden? Eustass Kid hingegen, der als einziger bekannter One Piece-Charakter wirklich mit einem Pokémon gesehen wurde, trat im Anime zuletzt gegen Shanks an – wobei der Kaiser einem Fan zufolge einen entscheidenden Fehler gemacht hat.

