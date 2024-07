Polarisierendes Tesla-Modell ist jetzt Teil von Fortnite und Rocket League

Fortnite hat in der Vergangenheit ja schon mit den wildesten Kollaborationen überrascht. Ob Deadpool, Batman oder der Mandalorianer, Charaktere aus den Animes My Hero Academia oder Attack on Titan, oder zuletzt mit Metallica oder Lady Gaga. Wirklich kurios wird es aber in der aktuellen Season.

Wie gestern nämlich – passenderweise – über den offiziellen Twitter-Kanal verkündet wurde, steht ab heute der Cybertruck in Fortnite zur Verfügung. Ja, genau, diese kantige, retrofuturistische Tesla-Produktion, die aussieht wie eine Mischung aus einem Fahrzeug aus einem Videospiel der frühen Polygon-Ära und dem, wie sich Leute in den 80ern vorgestellt haben, wie Autos im Jahr 2000 aussehen.

Cybertruck prescht auch durch Rocket League

Zugegeben, eine Kollaboration mit einem Autohersteller macht insofern Sinn, da die aktuelle Season von Fortnite – die von der Welt eines Mad Max inspiriert zu sein scheint – auf Auseinandersetzungen mit Fahrzeugen ausgelegt ist. Dass hier vielleicht Geländewagen, Trucks oder Buggys passender gewesen wären, sei aber mal dahingestellt. Mit dem Cybertruck begebt ihr euch jedenfalls nun auf einen „Summer Road Trip“.

Sinnvoller dagegen ist, dass das klobige Vehikel auch in Rocket League Einzug erhält. Der rasante Autoball-Dauerbrenner ist seit einigen Monaten durch den Modus Fortnite: Rocket Racing mit dem Battle Royal verbunden. Auch auf dem Twitter-Kanal dieses Spiels wurde der Cybertruck unter dem Motto „Drive the Future“ für den heutigen Dienstag angekündigt.

In Rocket League gab es in der Vergangenheit schon die Möglichkeit, Autos nach realem Vorbild wie von BMW oder Aston Martin zu erwerben, ebenso wie beliebte Fahrzeuge aus der Popkultur, wie das Batmobil oder das Kult-Auto K.I.T.T. aus der 80er-Actionserie Knight Rider. Der eckige, wie aus der Zeit gefallene Cybertruck sieht aber selbst in dem verrückten Karambolage-Spektakel wie ein Fremdkörper aus.

In Fortnite müsst ihr bis zum 6. August insgesamt neun tägliche Aufträge absolvieren, um euch den Cybertruck zu verdienen. In Rocket League gibt es ebenfalls bis zum 6. August verschiedene Aufgaben, die euch das Fahrzeug, sowie verschiedene Einzelteile in die Garage spülen. Und wer glaubt, dass der Autofußball-eSport nicht noch verrückter werden kann, kann ja mal gucken, was die FIFA dazu sagt.

Quellen: Twitter / @RocketLeague, Rocket League, Fortnite