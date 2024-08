PS Plus: Beeilt euch, diese drei „Gratis“-Spiele könnt ihr nur noch heute abstauben

Die Zeit rennt: Noch für wenige Stunden könnt ihr euch drei „Gratis“-Spiele für PS4 und PS5 sichern, sofern ihr PS Plus Essential abonniert habt. Wer das aktuelle Angebot bislang verpasst, muss sich nun beeilen und den Controller am besten direkt in die Hand nehmen.

PS Plus im Juli 2024: Schnell sein und diese Spiele noch sichern

Denn bereits am Dienstag, dem 6. August 2024, wird die aktuelle Auswahl durch die nächsten drei Titel ersetzt. Bis dahin habt ihr aber noch Zeit, um euch in die Welt eines großen Loot-Shooters zu stürzen oder Sport auf dem Eis auszuüben. Genauer gesagt geht es um die folgenden drei Spiele:

Borderlands 3 für PS4 und PS5

für PS4 und PS5 NHL 24 für PS4 und PS5

für PS4 und PS5 Among Us für PS4 und PS5

Die drei „Gratis“-Spiele könnt ihr wie bereits geschrieben in Anspruch nehmen, wenn ihr mindestens PlayStation Plus Essential abonniert habt. Sind sie einmal aktiviert, könnt ihr sie übrigens jederzeit über eure digitale Bibliothek installieren. Zumindest solange ihr dem kostenpflichtigen Service treu bleibt.

Im Falle von Borderlands 3 erwartet euch ein abgefahrener Ego-Shooter mit Action-Rollenspiel-Elementen, den ihr entweder alleine oder im Koop-Modus bewältigen könnt. Wer auf den überdrehten Humor der Reihe steht oder einfach nur jede Menge Waffen sammeln möchte, darf hier auf jeden Fall einen Blick riskieren.

Bei NHL 24 geht es hingegen dem Namen gerecht in die weltberühmte Eishockey-Liga, die erneut von EA Sports virtuell umgesetzt wird. Natürlich gibt es das gewohnte Lizenzpaket mit unzähligen Spieler*innen, Teams und Stadien. In Among Us müsst ihr derweil kleine Aufgaben absolvieren und aufpassen, dass niemand ein fieses mordendes Alien ist. In der Pandemie avancierte das Gesellschaftsspiel zum großen Hit und wird noch immer mit Updates gepflegt und erweitert.

Zeit für die Juli-Auswahl habt ihr aktuell noch bis zum 6. August 2024. Voraussichtlich gegen 12:00 Uhr tauscht Sony die Spiele aus und ihr könnt dann auf das PS Plus-Angebot vom August 2024 zugreifen.