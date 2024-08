PS Plus Extra & Premium: Playstation enthüllt die „Gratis“-Spiele für August – an diesen Tagen

Bald ist es soweit, dann sorgt Sony wieder für ausreichend Nachschub und gibt die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus Extra und Premium im August 2024 bekannt. Wir informieren euch, wann genau ihr mit der Bekanntgabe rechnen könnt.

Vorab allerdings ein wichtiger Hinweis: Die in diesem Monat zu erwartenden Spiele sind wie üblich ausschließlich für Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium verfügbar. Bezieht ihr aktuell nur die Essential-Services, habt ihr auf diese zusätzlichen Games ohne weitere Kosten keinen Zugriff.

PS Plus August 2024: Wann werden die „Gratis“-Spiele angekündigt?

Die Ankündigung der neuen PS Plus Spiele für Extra- und Premium-Mitglieder folgt auch im August 2024 dem altbekannten Schema. Das heißt, dass Sony die neuen Titel am dritten Dienstag des Monats freischaltet und am Mittwoch davor offiziell preisgeben wird. Für den aktuellen Monat bedeutet das voraussichtlich also folgende Termine.

Ankündigung der PS Plus-Spiele im Extra- & Premium-Abo:

Mittwoch, 14. August 2024

17:30 Uhr

Freischaltung der PS Plus-Spiele im Extra- & Premium-Abo (PS Store):

ab Dienstag, 20. August 2024

zwischen 12/13 Uhr mittags

Jetzt noch nutzen: Die PS Plus-Spiele für Juli 2024

Wie üblich dürften mit der bevorstehenden Ankündigung auch ein paar Wechsel im „Gratis“-Angebot einhergehen. Noch sind die Abgänge aber nicht bekannt. Bis dahin könnt ihr euch aber noch in die aktuellen Juli-Titel (PS Plus Extra & Premium) stürzen. Unter anderem stehen die folgenden Games für PS4 und PS5 zur Verfügung:

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

Remnant 2

Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition

Mount & Blade 2: Bannerlord

No More Heroes 3

uvm.

Spielen könnt ihr die Titel, solange sie Teil des Katalogs sind, übrigens nur, wenn ihr über ein aktives Abonnement von PlayStation Plus Extra oder Premium verfügt. Läuft dieses aus, verliert ihr den Zugang. Dafür könnt ihr aber erneut auf die Spiele zugreifen, solltet ihr den Service zu einem späteren Zeitpunkt wieder nutzen – sofern die Games dann eben noch an Bord sind.

Neben den im Extra- und Premium-Abo enthaltenen Games erwarten euch übrigens auch noch neue „Gratis“-Essential-Titel bei PS Plus.