PS Plus Juli 2024: Die neuen „Gratis“-Spiele werden diese Woche angekündigt

Der Juni negt sich dem Ende zu, der Juli steckt bereits den Kopf hervor: Mit dem sich wechselnden Monat folgt auch bald die Ankündigung der neuen „Gratis“-Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus Essential. Aber wann genau ist es für PS Plus im Juli soweit?

Wir verraten euch, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ihr mit der Verkündung der neuen Essential-Titel rechnen können. Außerdem wissen wir auch schon, wann der Wechsel von den Juni- zu den Juli-Spielen erfolgt.

PS Plus Juli: Wann werden die neuen „Gratis“-Spiele enthüllt?

Sofern nicht erneut ein spezielles Event, wie die zuletzt stattgefundenen Days of Play, dazwischen kommt, erfahrt ihr ab Mittwoch, welche neuen „Gratis“-Spiele für PlayStation Plus Essential demnächst zur Verfügung stehen. In der Regel verrät Sony die Titel um circa 17:30 Uhr unserer Zeit, es können jedoch auch mal fünf Minuten mehr oder weniger sein.

Dabei folgt der PlayStation-Hersteller einer eigentlich recht simplen Vorgehensweise, die besagt, dass die frischen PS Plus-Spiele an einem Mittwoch bekanntgegeben werden. Die Freischaltung erfolgt dann sechs Tage später, in diesem Fall wäre das also Dienstag, der 2. Juli 2024. Meist wird der PlayStation-Store zwischen 12 und 13 Uhr mit der frischen Spielelieferung bestückt.

Im Detail müsst ihr euch somit zwei relevante Daten für PlayStation Plus im Juli merken: Der 26. Juni 2024 für die Enthüllung und der 2. Juli 2024 für die Freischaltung. Möglicherweise werden die Spiele aber auch schon vorher bekannt, denn es kommt hin und wieder vor, dass einzelne Titel oder das komplette Line-up vorher im Internet auftaucht. Für den Juli ist das bislang aber noch nicht passiert.

Aktuell könnt ihr euch aber ohnehin noch dem Juni-Angebot widmen und euch drei sehr verschiedene PS Plus-Spiele „gratis“ sichern. Für Abonnenten von PS Plus Extra und Premium gibt es seit ein paar Tagen sogar noch mehr auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 zu zocken.