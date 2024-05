Der Mai neigt sich dem Ende, der nächste Monat steht bevor: Das bedeutet, dass Sony schon bald die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus im Juni 2024 verraten wird. Bereits in wenigen Tagen soll die Ankündigung erfolgen, während sich die vermeintlichen Insider mit Leaks bisher zurückhalten. Für euch beginnt derweil die Zeit zu ticken, denn die aktuellen „Gratis“-Spiele stehen nicht mehr so lange zur Verfügung.

PS Plus Juni 2024: Wann werden die neuen „Gratis“-Spiele angekündigt?

Die klassische Sony-Faustregel besagt: Am letzten Mittwoch des jeweiligen Monatszeitraums begibt es sich, dass die neuen PS Plus-Spiele enthüllt werden. Für Juni 2024 bedeutet das, dass bereits Ende Mai der Vorhang gelüftet wird. Der Zeitplan für die Bekanntgabe sieht nach aktuellem Stand wie folgt aus:

Datum: Mittwoch, der 29. Mai 2024

Mittwoch, der 29. Mai 2024 Uhrzeit: Circa 17:30 Uhr

Sobald die Informationen live sind, werden wir euch natürlich umgehend informieren, damit ihr die nächsten „Gratis“-Spiele nicht verpasst.

Wann sind die neuen Spiele herunterladbar?

Ein weiterer Termin lässt sich aus der geplanten Ankündigung ebenfalls schon ableiten: Voraussichtlich werdet ihr die „Gratis“-Spiele bei PS Plus im Juni 2024 ab dem 4. Juni herunterladen können. Hier hilft ebenfalls die sich mittlerweile etablierte Regel, dass am ersten Dienstag eines neuen Zeitraums der Startschuss fällt.

Welche Spiele euch dann übrigens erwarten, ist noch gänzlich unklar. Obwohl es in der Vergangenheit immer mal wieder zuverlässige Leaks gegeben hat, hält sich die Insider-Fraktion seit ein paar Monaten eher zurück. Gut möglich, dass Sony die bisherige Informationsquelle versiegelt hat, damit niemanden vorab die Überraschung verdorben wird.

Bis zur Ankündigung der PS Plus-Spiele vom Juni 2024 könnt ihr euch derweil noch dem aktuellen Monat widmen. Immerhin erhaltet ihr im Mai derzeit vier „Gratis“-Spiele, welche ihr noch bis zum 3. Juni aktivieren könnt. Unter anderem erwarten euch EA Sports FC 24 und das zuletzt von 4P-Autor Gerrit gefeierte Indie-Kleinod Tunic.