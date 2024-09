PS5 Pro-Ankündigung heute: Uhrzeit und Inhalt des Sony-Livestreams

Die monatelange Gerüchteküche findet aller Voraussicht nach heute am 10. September 2024 ihr Ende: Sony hat eine technische Präsentation angekündigt, die von Niemand geringerem als Mark Cerny geleitet wird und vermutlich die PS5 Pro enthüllt.

Offiziell ist das Thema für den heutigen Livestream lediglich die „PS5 und Innovationen in der Gaming-Technologie“. Allerdings dürfte es sich dabei wohl kaum um eine Powerpoint-Präsentation handeln, in der Cerny noch einmal die Stärken der aktuellen Konsolengeneration aufzählt. Stattdessen werden wir vermutlich erstmals den Mid-Gen-Refresh der PlayStation 5 vorgestellt bekommen.

PS5 Pro: Alle Infos zum Livestream

Falls ihr den etwa neun Minuten langen Livestream zur PS5 samt der stets ruhigen Stimme von Mark Cerny selbst miterleben wollt, müsst ihr ab 17:00 Uhr den YouTube-Kanal von PlayStation aufrufen – oder das eingebundene Video starten. Beachtet allerdings, dass die Präsentation ausschließlich in englischer Sprache übertragen wird.

Wie genau die Vorstellung abläuft, wissen wir übrigens nicht. In der Vergangenheit haben sich Cernys Livestreams jedoch vor allem durch technische Details ausgezeichnet – Spielevorstellungen solltet ihr somit nicht erwarten. Dies macht auch die Bezeichnung „technische Präsentation“ seitens Sony deutlich.

Wahrscheinlich ist, dass Cerny insbesondere darauf eingeht, wie viel schneller und leistungsfähiger die PS5 Pro ist. Ob auch bereits das finale Design, ein Veröffentlichungsdatum und ein Preis genannt werden, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass sich Sony diese Details für eine in naher Zukunft folgende State of Play aufhebt.

Was wissen wir schon über die PS5 Pro?

Auch ohne offizielle Ankündigung ist bereits aufgrund von Gerüchten und einem kleinen Teaser einiges über die PS5 Pro bekannt. So hat Sony selbst das vermeintliche Design der neuen Konsole vor wenigen Tagen im Rahmen eines Logos angedeutet – es werden ein paar mehr Streifen zu sehen sein.

Auch über die technischen Verbesserungen wurde bereits intensiv spekuliert: Eine stärkere GPU, mehr Raytracing-Leistung, ein etwas schnellerer Prozessor und mehr nutzbarer Systemspeicher. Kosten soll die PS5 Pro möglicherweise bis zu 599 Euro – ob mit oder ohne einem abnehmbaren Disklaufwerk, ist unklar.

Der Release, so munkelt man zwischen den Zeilen dieser Welt, soll übrigens noch dieses Jahr erfolgen. Falls dem so ist, werden wir das vermutlich schon sehr bald wissen und euch darüber informieren. Bis dahin verraten wir euch in unserer Bestenliste, welches die zehn besten PS5-Spiele sind.

Quelle: YouTube /PlayStation