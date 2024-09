Reka: Hier werdet ihr zur traditionellen Hexe – Perfektes Cozy Game für den Herbst

Im verträumten Wäldchen Pilze sammeln und dem Knistern der Blätter lauschen – klingt nach einem wunderschönen Herbstnachmittag, den es sowohl in der Realität als auch im neuen Cozy Game Reka geben kann.

Nur, dass die Früchte der Natur in der virtuellen Variante Zutaten für eure Kreationen als Kräuterhexe darstellen. Die Welt von Reka, welche euch seit Kurzem offen steht, ist nämlich durchzogen von Magie.

Reka: Haus auf Hühnerbeinen für herbstliches Hexenvergnügen

Wie sich euer Leben in Reka gestaltet, bestimmt ihr von Anfang an selbst. Das zeigt sich schon im Charaktereditor, der euch frei wählen lässt, wie eure Hexe aussehen soll. Nur Sneaker und Bauchtaschen findet ihr in eurer Garderobe wohl eher nicht, da das dem altmodischen und naturnahen Stil widersprechen würde. Oder erwartet ihr im Europa des späten 19. Jahrhunderts eine Person mit Air Max-Schuhen anzutreffen?

Zugegebenermaßen steht ein mobiles Haus mit Hühnerbeinen wohl auch nicht auf der Liste typischer Anblicke dieser Zeit, passt aber zu Rekas magischer Ebene. Die etwas skurrile Hütte kann nach Belieben errichtet und zum gemütlichen Rückzugsort umdekoriert werden. Während ihr durch malerische, prozedural generierte Landschaften streift und zähmbaren Tieren begegnet, ist immer darauf Verlass, dass ein warmes Zuhause auf euch wartet. Mit dieser Gewissheit gehen Abenteuer wie das Aufdecken der Geheimnisse von Oberhexe Baba Jaga viel leichter von der Hand.

Solltet ihr eurem Erlebnisdrang nachgeben, führt der euch unter anderem in Dörfer mit beeinflussbarem Schicksal und präsentiert euch Quests zum Annehmen oder Ablehnen. Seit dem 12. September dürft ihr in Reka der Hexerei auf Steam frönen. Ein Abstecher in die magische Welt kostet euch normalerweise 19,99 Euro, bis zum 19. September aber nur 17,99. Ab dann bekommt ihr auf Steam übrigens Cozy Game Tiny Glade zu kaufen, dass in den Charts der meist gewünschten Spiele ganz vorne mit dabei ist.

