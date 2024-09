Tiny Glade: Meist gewünschtes Cozy Game auf Steam steht kurz vor Release

Mittlerweile stehen klassische Cozy Games im unerbittlichen Konkurrenz-Kampf und versuchen sich mit mehr und mehr Mechaniken gegenseitig zu überbieten. Dass es aber nicht immer die Farm mit Tieren, Feld, Angeln, Crafting, Kochen, Mine, Romanzen etc. sein muss, um bei Fans gemütlicher Gaming-Runden zu landen, zeigt Tiny Glade.

Mit einem simplen, aber gut durchdachten Spielprinzip konnte so viel Interesse erzeugt werden, dass es für Platz 20 auf der Liste der meist gewünschten Steam-Games gereicht hat – demnach das aktuell beliebteste Cozy Game unter bevorstehenden Neuveröffentlichungen. Lange dauert es nun nicht mehr, bis zum Tag der Veröffentlichung.

Tiny Glade überzeugt mit minimalistischem Konzept

Tiny Glade würde ins Deutsche übersetzt in etwa winzige Waldlichtung bedeuten. So könnt ihr euch auch den Schauplatz des Spiels vorstellen, der euch in fünf Ausführungen als Grundstück für mittelalterliche Bauten dient. Bei einer entspannten Session lassen sich hier detailreiche Burgen erschaffen. Als besonderes Merkmal stellend die Entwickler*innen hervor, dass euer Schaffensprozess keinen Einschränkungen unterliegen soll. Daher seid ihr auch nicht an ein strenges Raster gebunden, sondern genießt Freiheit beim Platzieren.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sobald ihr etwas an eurem Werk anpasst, verfolgt ihr in Echtzeit, wie die Spielwelt prozedurale Generierung vornimmt und beispielsweise jeden Stein entsprechend nachzieht. Statt also einfach vorgefertigte Bauteile aneinander zu hauen, gestaltet ihr jeden Aspekt ganz individuell. Um euer liebevoll zusammengesetztes Projekt auch noch lebendig zu machen, beobachtet ihr dynamische Tageszeiten und Tiere, die euch besuchen.

Gespickt mit entspannender Musik soll die ruhige Atmosphäre von Tiny Glade das Gefühl vermittelt, welches beim Sandburgenbauen an einem faulen Nachmittag am See entsteht. Kein vorgestecktes Ziel, kein Management, kein Kampfsystem – einzig und allein idyllische Dioramen. Darauf könnt ihr euch freuen, wenn Tiny Glade am 23. September auf Steam erscheint. Vorher noch gibt es eine kostenlose Demo für euch zum Ausprobieren. Wenn ihr danach noch Lust auf ein klassischeres Cozy Game verspürt, könnte Critter Cove etwas für euch sein.

Quellen: Steam / Tiny Glade, SteamDB, YouTube / Ana & Tom