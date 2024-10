Resident Evil 9: Enthüllung steht wohl kurz bevor – Trailer kommt bald

Viel wissen wir über Resident Evil 9 bislang nicht – und dennoch gilt als gesichert: Der in Fan-Kreisen legendäre Koshi Nakanishi fungiert als Game Director. Jener Mann, auf dessen Kappe auch Resident Evil 7 geht, jenem Teil aus der Ego-Perspektive mit Ethan Winters als Protagonisten, den es in die Fänge einer gemeingefährlichen Familie verschlägt, in die Leatherface aus The Texas Chainsaw Massacre perfekt hineinpassen würde. Und sonst?

Wissen wir über Resident Evil 9 nur wenig – und doch ein bisschen. Denn ein Insider hat vor einigen Tagen einen Hinweis dazu fallen lassen, wann wir mit einem ersten Teaser-Trailer rechnen dürfen. Wir überblicken für euch kurz und knapp, zu welchem Zeitpunkt wir realistischerweise mit ersten Bewegtbildern rechnen können – und wann das Spiel herauskommen könnte.

Resident Evil 9: Gerüchte zu Release-Datum und Teaser-Trailer

Die Gerüchteküche zur Resident Evil-Franchise brodelt und blubbert gerade, wie eine kräftige Gemüsesuppe – nur, dass in dieses Süppchen das T-Virus schippert. Vor allem der namhafte Insider Dusk Golem macht aktuell von sich reden, behauptet: Die Macher*innen von Resident Evil 9 wollen unbedingt die Metascore-Erfolg des originalen Resident Evil 4 knacken – zudem sollen sich zu Code Veronica und Resident Evil: Zero aufwendige Neuauflagen in der Mache befinden.

Jedenfalls: Der Insider, von dem hier und jetzt die Rede ist, hört auf das Pseudonym Lunatic Ignus. Über ihren oder seinen Discord-Kanal hat die Person vor einigen Tagen kommuniziert:

„Ihr habt das Spiel wahrscheinlich schon durch den ersten Hinweis erraten. Mit dem „Capcom“-Logo war es viel zu einfach, wie ich bemerkt habe. Das Spiel ist in der Tat Resident Evil 9 (welches sich nicht in der Entwicklungshölle befindet). Es ist das ambitionierteste Spiel der Serie. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nicht den genauen Veröffentlichungszeitpunkt preisgeben – nur die zweite Jahreshälfte 2025. Rechnet mit einem Teaser in den kommenden Wochen oder Monaten.“ Lunatic Ignus (Insider rund um Resident Evil)

Ein Screenshot der Nachricht, in welcher uns Lunatic Ignus wichtige Info-Schnipsel zu Resident Evil 9 überlässt.

Einordnung: Wann und wo wird Capcom Resident Evil 9 präsentieren?

Nachdem Lunatics Aussagen in jüngster Vergangenheit bereits als Spekulationsgrundlage herhalten mussten, Resi 9 würde bei der Tokyo Game Show oder bei PlayStations State of Play im September der Öffentlichkeit präsentiert – haben sich beide Mutmaßungen als falsch herausgestellt. Bei keinem der beiden Branchenevents wurde das nächste Resident Evil vorgestellt.

Das nächstmögliche und relativ realistisch klingende Datum für eine öffentlichkeitswirksame Bekanntgabe des neunten Serienteils sind die Game Awards, stattfindend am 12. Dezember dieses Jahres. Ob Resident Evil 9 tatsächlich mit einem ersten Teaser-Trailer bei den diesjährigen Game Awards aufschlagen wird, oder ob Lunatics „Teaser in den kommenden Wochen oder Monaten“ zeitlich breiter aufzufassen ist, bleibt weiterhin Gegenstand von Spekulationen. Wir bleiben gespannt (wie Jill Valentine, die sich vor Nemesis’ Attacken wegduckt).

Apropos Capcoms Survival-Horror-Franchise: Auch filmisch dürfte Resident Evil in Bälde nachliefern – vermutlich mit neuem Regisseur und vielleicht schon einem Filmtitel.

Quelle: imgur / @georgeglass123