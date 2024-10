Resident Evil: Letztes Geheimnis enthüllt – legendärer Charakter „von einem Hund aufgefressen“

Chris Redfield, Jill Valentine und Albert Wesker. Das sind Namen, bei denen nicht nur Fans von Resident Evil die Ohren spitzen, sondern die auch im Intro zum originalen Survival-Horror-Spiel aus dem Jahre 1996 von einer markanten Sprecherstimme im Intro des Capcom-Klassikers vorgestellt wurden. Wir alle erinnern uns an das damals von echten Schauspieler*innen dargestellte S.T.A.R.S.-Einsatzkommando, das in einem aus heutiger Sicht charmant trashig anmutendem Intro-Video ihren Einstand im Horror-Genre feierten.

Heute, fast 30 Jahre und sieben weitere Hauptspiele in der Resident Evil-Reihe später, konnten wissbegierige Fans alle Schauspieler*innen aus dem ikonischen Intro-Video identifizieren. Zumindest fast. Denn die Identität des Waffenspezialisten Joseph, jener im Video unappetitlich von Hunden zerfleischt wird, konnte bisher nicht sichergestellt werden. Bis jetzt.

Letzter Resident Evil-Veteran aufgetaucht – ein echter S.T.A.R.S.

Womit umtriebige Fans gearbeitet haben, um jetzt endlich, 28 Jahre nach dem Release von Resident Evil, herauszufinden, wer hinter der unglücklichen, zu Hundefutter verarbeiteten Seele steckt, ist nicht viel. Alleine unter den Mitwirkenden des originalen Resi wird die Figur Joseph unter dem Namen Jason gelistet. Über die Jahre hat sich die eingefleischte (hehe) Fan-Community von Resident Evil bemüht, der Identität hinter dem Mann habhaft zu werden, der für wenige Bildschirmsekunden sein Aussehen der Videospielkunst (und den Vierpfötern) geopfert hat.

Im Zuge dieser Bemühungen wurde speziell eine Person eingekreist: Jason Durkee. Hinter diesem Namen steckt ein in Japan lebender Geschäftsmann. Ein Resi-Fan gibt an, Durkee bereits vor Jahren kontaktiert zu haben – allerdings ohne eine Antwort zu erhalten. Jetzt hat sich überraschend herausgestellt: Der Mann hat sein Mitwirken am Intro längst vor Jahren bestätigt – eher im Vorbeigehen und in einem gänzlich anderen Kontext. In einer Podcast-Folge aus der Reihe „The International Business Podcast“, spricht Jason Durkee mitunter über seine Berufserfahrungen, bevor er als Geschäftsmann reüssieren konnte.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er sagt „Ich habe eine Menge Nebenjobs gemacht, daher stammt ein Großteil meiner Erfahrungen. Einige darunter waren einfach nur albern. Zum Beispiel für das alte Spiel Resident Evil, das ein großer Hit wurde – Biohazard, richtig? In dem Videoclip war ich zu sehen, wie ich von einem Hund aufgefressen werde. Ich habe geschrien und überall war Blut.“ Kurze Einordnung dazu: Im japanischen Raum werden die Resident Evil-Spiele hauptsächlich unter dem Titel Biohazard vermarktet.

Der Mann, der Podcast, die Fan-Odyssee: Herr Hundefutter aus Resident Evil

Die gesamte Podcast-Folge dauert über eine halbe Stunde, wobei der thematische Fokus auf kulturübergreifendes Bewusstsein, Führungsqualitäten und Kommunikation im Business-Umfeld liegt. „Bekenntnisse eines kreuzkulturellen Experten mit Jason Durkee“ lautet der Titel der Folge. Bei Bedarf könnt ihr die komplette Podcast-Folge via Spotify & Co. kostenlos anhören.

Display content from Spotify An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Spotify, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oder ihr greift auf ein nicht ganz sechsminütiges YouTube-Video des Kanals Residence Of Evil zurück. Der Clip enthält die angesprochene Stelle des Resi-Veteranen. Ab Minute 3:50 hört ihr die Stelle aus dem Podcast mit der begehrten Schlüsselinformation. Darüber hinaus zeichnet das Video mit viel Fan-Liebe nach, warum die wahren Personen hinter den Bildschirmpersönlichkeiten so lange ein Geheimnis waren – und wie Resi-Enthusiast*innen die Personen hinter Barry Burton, Rebecca Chambers & Co. ausfindig machen konnten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos verlassene Herrenhäuser, verpestet mit T-Virus: Wir warten gespannt (wie der Hahn von Ethan Winters Flinte), wann uns erste Bewegtbilder zu Resident Evil 9 entgegenschlurfen – ihr wisst schon, wie ein humpelnder Zombie.

Quellen: Twitter /@predatorfanboy, Spotify / @The International Business Podcast, YouTube / @Residence of Evil