Resident Evil in Fallout 4: Lasst euch diesen kostenlosen Download nicht entgehen

Wo liegt die Schnittmenge zwischen Resident Evil und Fallout? Auf den ersten Blick: gibt es keine. Ja, sowohl die Rollenspiele aus dem Hause Bethesda als der Survival Horror von Capcom, sind beide langjährige, finanzstarke Spieleserien mit einer gigantischen Fangemeinde im Rücken. Aber sonst? Was Resident Evil ausmacht, ist der oft zitierte Grusel, sich auf leisen Sohlen anschleichend – Fallout besticht eher durch seine breit aufgestellte Spielwelt.

Und doch bringt eine kuriose Mod zusammen, was jetzt, auf den zweiten Blick, doch Überschneidungen aufweist. Spieler*innen von Resident Evil Village werden sich erinnern: Als Ethan Winters kämpft ihr euch nicht nur durch ein rumänisch wirkendes Dorf, bevölkert von Werwölfen, geflügelten Mutanten und sonstigem Getier – sondern schleicht auch durch das Anwesen von Lady Dimitrescu und Geschwistern. Dank einer kostenlosen Mod spielt ihr im Outfit der Schurkin aus Resident Evil 8 – und zwar in Fallout 4.

Mit dieser Mod als Alcina Dimitrescu in Fallout 4 spielen

Unbestreitbar: Mit ihrem distinguierten Aussehen avancierte Alcina Dimitrescu zu einem wiedererkennbaren Aushängeschild der Resi-Reihe. Da Resident Evil Village schon im Jahre 2021 erschienen ist, damals Frau Dimitrescu mit ihrem markanten Kleidungsstil für Aufsehen sorgte, ist die hier präsentierte Mod natürlich nicht die Neueste. Was uns nicht davon abhält, euch dieses erwähnenswerte Fundstück respektive interessanten Inhalt vorzuenthalten – der Spieler*innen von Resi und Fallout gleichermaßen begeistern könnte.

Die Modifikation ist auf Nexusmods für Fallout 4 beziehbar. Und mit über 177.000 Ansichten scheint das Download-Angebot die Aufmerksam von Nutzer*innen auf sich zu ziehen. Sehr wahrscheinlich der Grund dahinter: Die Garderobe ähnelt der von Alcina Dimitrescu aus dem Horror-Spiel stark. Langes, weißes Kleid; großer, auffälliger Hut; Brosche am Kragen; Perlenkette – und mehr. Das ikonische Stiling der Herrin wurde authentisch eingefangen. Und seien wir mal ehrlich: Der Unterschied zwischen einem lebenden Toten aus einem Resident Evil-Spiel und den garstigen Ghulen aus den Fallout-Rollenspielen ist zumindest optisch nicht allzu groß.

Was jetzt noch fehlt, um stilecht als Matriarchin durchs Ödland zu pflügen, ist eine der Lady wenigstens ähnelnde Physiognomie. Dazu müsst ihr selber ein wenig kreativ werden, oder zumindest ein geschicktes Händchen beim Erstellen eures Charakters in Fallout 4 beweisen. Damit das glückt, legen wir euch nachstehendes, nicht ganz zehnminütiges YouTube-Videos ans Herz. In dessen Verlauf wird euch Schritt für Schritt gezeigt, wie ihr euch eure eigene Lady Dimitrescu in Fallout 4 zurechtmodelliert.

Quellen: Nexusmods, YouTube / @ChefBoiR.D