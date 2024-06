Sahen wir das Gameplay zu Metroid Prime 4 schon auf der Nintendo Switch 2?

Die Nintendo Direct von letzter Woche wartete mit einigen Überraschungen und spannenden Titeln auf. Neben The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und Mario & Luigi: Brotherhood hat aber vor allem der erste Gameplay-Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond für Reaktionen von erleichtertem Aufatmen bis hin zu frenetischen Jubelstürmen gesorgt.

Dass es News zu dem vierten Teil des beliebten Shooters geben könnte, wurde im Vorfeld bereits gemutmaßt, mit tatsächlichem Gameplay hatten jedoch wohl nicht viele gerechnet. Da der Release schon 2025 vonstattengehen soll, liegt die Annahme nahe, dass es sich auch um einen Titel für die Nintendo Switch 2 handeln könnte.

Metroid Prime 4: Gameplay-Trailer auf hohem Niveau

Fast 17 Jahre ist es mittlerweile her, dass mit Metroid Prime 3 – damals noch für die Nintendo Wii – der letzte Teil der Shooter-Reihe veröffentlicht wurde. Schnell stellte man einen Nachfolger in Aussicht, danach wurde es allerdings lange ruhig um die beliebte Space-Kopfgeldjägerin Samus Aran. Wenngleich auch in der Zwischenzeit die Serienableger Metroid: Other M und Metroid Dread erschienen sind, warteten Fans sehnlichst auf Updates zu Metroid Prime 4.

Diese wurden jetzt geliefert: Mit dem Untertitel Beyond soll der vierte Ableger der Reihe 2025 für die Nintendo Switch auf den Markt kommen. Es liegt nahe, dass es auch auf der Nachfolgerkonsole (zu der weder die konkrete Bezeichnung noch ein Releasezeitraum bekannt sind) erscheinen wird. Schon in der Vergangenheit waren von Nintendo in der Übergangsphase zweier Konsolengenerationen große Titel für beide Plattformen herausgebracht worden, zuletzt 2017 mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Switch sowie die Wii U.

Lief das Spiel schon auf Switch 2? Experte gibt die Antwort

Stellt sich die Frage, ob das bei der Nintendo Direct gesehene Material vielleicht schon von der Switch 2 stammt? Grafisch war das gezeigte Material von hohem Niveau, wenn auch technisch nicht vollkommen perfekt. Die Animationen waren smooth und selbst, wenn auf dem Bildschirm viel los war, lief der Inhalt weitestgehend sehr flüssig. Richard Leatbetter, Technik-Redakteur von Digital Foundry, die regelmäßig die Performance von Videospielen analysieren, sagte dazu im Gespräch mit IGN: „Es sieht großartig aus und es gibt eine Reihe von guten Effekten“, nicht jedoch, ohne das Ganze mit einem Aber zu versehen.

„Wenn wir einen genauen Blick wagen, weist allerdings alles darauf hin, dass das Spiel auf der Original Nintendo Switch gezeigt wurde. Die interne Rendering-Auflösung liegt bei 900p, auf der auch Metroid Prime: Remastered auf der Switch läuft.“ Auch gebe es einige kleine Einbrüche bei der Framerate, wenngleich es sich aufgrund des gezeigten Materials von Metroid Prime 4 um ein visuell sehr gutes Switch-Spiel handele. „Entwickler Retro Studio ist sicher stolz darauf, dass Leute eine Verbindung zur Switch 2 herstellen“, mutmaßt Leadbetter.

Neben Metroid Prime 4 und einigen anderen interessanten Ankündigungen mischt vor allem das schon im September erscheinende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom das Internet auf – unter anderem, weil ihr erstmals in die Rolle der titelgebenden Prinzessin schlüpft.

Quelle: IGN