Kennt ihr noch Ubisofts Piratenspiel? Wenn nein: Ihr könnt es schon bald gratis spielen

Elf Jahre hat es gedauert, aber am Ende hat es doch irgendwie geklappt: Die Rede ist von Skull and Bones, Ubisofts großem Piratenspiel. Nach unzähligen Verschiebungen ist das Online-Abenteuer am 13. Februar 2024 erschienen, aber konnte nicht so richtig die Massen begeistern. Mit einer neuen Gratis-Aktion rührt man jetzt noch einmal die Werbetrommel.

Skull and Bones gratis: Eine Woche lang Schiffe für lau versenken

Anlässlich des Starts von Season 2 öffnet Ubisoft nämlich die Tore und lässt euch Skull and Bones eine komplette Woche lang kostenlos erleben. Ganz ohne (Enter)Haken, versteht sich natürlich. Denn ihr könnt laut Ubisoft sämtliche Inhalte in dieser Zeit ausprobieren, sprich euch entweder durch die Hauptkampagne kämpfen oder Nebenaufträge mit befreundeten Pirat*innen in Angriff nehmen.

Wichtig sind die folgenden Daten, falls ihr an der Free Week von Skull and Bones teilnehmen wollt:

Welche Plattformen? PC (Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X|S

PC (Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X|S Preload ab: 28. Mai, 18:00 Uhr auf allen Plattformen

28. Mai, 18:00 Uhr auf allen Plattformen Start der Free Week: 30. Mai, 18:00 Uhr für PC, ab 19:00 Uhr für Konsolen

30. Mai, 18:00 Uhr für PC, ab 19:00 Uhr für Konsolen Ende der Free Week: 6. Juni, 09:00 Uhr für Xbox Series X|S, um 14 Uhr für PC und PS5

Darüber hinaus versprechen die Entwickler*innen, dass „jeder Erfolg, jeder Schatz und jede Schiffsverbesserung“ übernommen wird, solltet ihr auch nach dem Gratis-Zeitraum an Bord bleiben. Wie passend, dass zusammen mit der Free Week außerdem eine Rabattaktion startet: In dem oben genannten Zeitraum wird der Preis von Skull and Bones um die Hälfte reduziert.

Was bietet die zweite Season?

Wenn ihr Skull and Bones gratis ausprobiert, könnt ihr euch außerdem in die Inhalte von Season 2 stürzen. Die startet nämlich am 28. Mai und bringt neue Inhalte in die stürmische und raue See des Online-Spiels. Unter anderem bekommt ihr es fortan mit den Hubac-Zwillingen zu tun, dürft ein neues Schiff erwerben und erlebt den Megalodon-Hai als frisch hinzugefügtes Ungeheuer der Meere.

Neben den neuen Inhalten soll die als „Chorus of Havoc“ getaufte Season außerdem das Endgame von Skull and Bones verbessern. So ist die Rede von einem Flottenmanagement, neuen Schiffupgrades und den Helm-Pachtverträgen. Zu guter Letzt gibt es mit Buyout und Manufactory Defense zwei neue Spielmodi.

Trotz des bislang überschaubaren Erfolgs soll Skull and Bones mit Season 2 noch längst nicht zu Ende gehen. Season 3 und Season 4 befinden sich bereits in Entwicklung. Einen deutlich größeren Erfolg dürfte sich Ubisoft hingegen von Assassin’s Creed Shadows erhoffen, welches vor kurzem erstmals enthüllt wurde.

Quelle: Ubisoft