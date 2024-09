Sonys größter Flop? PS5-Spiel wird nur kurz nach Release der Stecker gezogen

Erst vor wenigen Tagen veröffentlicht, da heißt es schon wieder Abschied nehmen von einem – zugegeben ohnehin ungeliebten – Spiel für die PlayStation 5. Dies teilt Sony nun offiziell mit und gesteht sich somit einen riesigen Flop ein.

Ganz konkret geht es um den Titel Concord, der erst am 23. August des Jahres seine Veröffentlichung feiern durfte. In wenigen Tagen folgt dann der jähe Abschied, denn der japanische Technikriese nimmt das PlayStation-Spiel vom Netz.

Concord: Am 6. September ist Schluss

Für die PlayStation 5 und damit auch Sony lief Concord dermaßen fürchterlich, dass es gerade einmal zwei volle Wochen gebraucht hat, ehe man den Tiefflieger mit einem letzten kurzen Zucken unter die Erde schickt. Am 6. September wird Concord wieder eingestellt, sprich aus dem Verkauf genommen und von den Servern der PlayStation getrennt.

Dies markiert gleichermaßen den wohl rasantesten Niedergang eines PlayStation-Spiels als auch den eines Videospiels aller Zeiten. Ein Vorgehen, wie man es sonst tendenziell überhaupt von Anbietern mobiler Spielekost kennen mag, ist für Sony nun zum wahrgewordenen Schreckensszenario geworden. „Obwohl viele Eigenschaften des Spiels bei den Spielern gut ankamen, haben wir auch erkannt, dass andere Aspekte des Spiels und der ersten Veröffentlichung nicht so gelaufen sind, wie wir es uns vorgestellt hatten. Daher haben wir beschlossen, das Spiel ab dem 6. September 2024 vom Netz zu nehmen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir unsere Spieler besser erreichen können“, heißt es seitens des Unternehmens ganz konkret.

Doch bei all dem bleibt auch etwas Positives stehen: Sony verkündet hochoffiziell, dass man allen Käufern Concords ihr Geld zurückzahlen möchte. Immerhin bleibt so am Ende kaum wer zurück, der sich beschweren könne. „Während wir überlegen, wie wir am besten vorgehen, wird der Verkauf von Concord sofort eingestellt und wir werden allen Spielern, die das Spiel für PS5 oder PC gekauft haben, eine vollständige Rückerstattung anbieten“, schreibt Sony dazu.

Dennoch bedanke man sich bei den Fans von Concord, die seit der Veröffentlichung für PS5 und PC ihr Feedback abgegeben haben. Die Unterstützung sowie die leidenschaftliche Community rund um das Spiel würde den Entwickelnden darüber hinaus viel bedeuten. Welche PS5-Spiele sich tatsächlich lohnen, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quellen: PS Blog