Dune trifft auf riesige Katze: Neues Koop-Spiel begeistert jetzt schon die Fans

Manchmal gibt es Spiele, die hauen einem mit ihrem Trailer einfach um. Das neue Game der Hazelight Studios, den Machern des Koop-Hits It Takes Two, könnte genau so ein Titel sein. Zumindest das jüngst veröffentlichte Video zu Split Fiction deutet an, dass uns wohl erneut ein Anwärter auf das Spiel des Jahres bevorsteht.

Angekündigt wurde das neue Abenteuer aus der Feder von Josef Fares und seinem Team erst vor wenigen Wochen, genauer gesagt während der Verleihung der Game Awards 2024. Schon da wurde bekannt, dass wir gar nicht mehr lange auf den Release für PC, PS5 und Xbox Series X|S warten müssen – jetzt ist die Entwicklung bereits vollständig abgeschlossen.

Split Fiction: So abgefahren wird das Koop-Spiel

Wer It Takes Two oder auch bereits A Way Out gespielt hat, weiß bereits, was einen in Split Fiction erwartet: Ein Trip der absolut irren Art, das nur im Koop gespielt werden kann. Singeplayer-Fans müssen sich also wohl oder übel einen Freund oder eine Freundin dazu holen, aber das könnte sich definitiv lohnen.

Wir wussten ja bereits, dass wir in Split Fiction in die Rolle der jungen Autorinnen Mio und Zoe schlüpfen und mit ihnen sowohl in Fantasy-, als auch Sci-Fi-Welten reisen. Im neuen, fast zweieinhalb Minuten langen Trailer sehen wir endlich mehr davon und vor allem, wie abwechslungsreich die Spielmechaniken ausfallen sollen.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von It Takes Two

So kämpfen wir uns mit futuristischem Schwert und Peitsche durch eine fast schon Cyberpunk-ähnliche Stadt, rasen mit Motorrad über den Highway und legen uns mit einem riesigen Roboterboss an. In einem anderen Level erkunden wir eine Umgebung, die ein wenig den letzten beiden God of War-Spielen entsprungen sein könnte, verwandeln uns in verschiedene Tiere oder tauchen in High-Fantasy-Welten ab, von denen wir sonst nur träumen.

Jetzt auch mit Nebenquests

Bis hierhin klingt Split Fiction wie eine konsequente Fortführung von It Takes Two: Beide Spieler*innen müssen zusammenarbeiten und immer wieder werden neue Mechaniken eingestreut, wodurch sich so wenig wie möglich wiederholt. Für Mio und Zoe hat Hazelight Games aber noch eine spannende Neuerung im Gepäck.

Im Laufe ihres Abenteuers stolpern die Jungautorinnen immer mal wieder über merkwürdige Portale, die sie in weitere fantastische Welten eintauchen lassen. Auf einmal sind sie etwa im Weltraum und müssen eine riesige Raumstation erkunden, ein andermal werden sie zu Paul Atreides und reiten auf einem Sandwesen oder bespaßen eine riesige Katze – offenbar stand der Kreativität des Teams für Split Fiction fast nichts im Weg.

Hier könnt ihr euch den Trailer in kompletter Länge ansehen:

In den Kommentaren unter dem Trailer auf YouTube sind sich die meisten einig: Das sieht alles schon echt gut aus. „Einfach umwerfend, wie sie es schaffen, so viele einzigartige Mechanismen und Schauplätze in ein einziges Spiel zu packen. Großer Respekt an das Hazelight-Team“, heißt es beispielsweise von dreampillet.

Ob sich die Trailer-Erfahrung schlussendlich auch im fertigen Spiel widerspiegelt, bleibt noch ein paar Wochen abzuwarten. Der It Takes Two-Nachfolger erscheint am 6. März 2025 für die oben genannten Plattformen. Mehr Infos zu Split Fiction findet ihr derweil in unserer Übersicht.

Quelle: YouTube / Electronic Arts