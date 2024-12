Das neue Spiel des It Takes Two-Studios: Split Fiction erscheint schon sehr bald

2025 dürfen sich Koop-Fans die Hände reiben: Die Macher von It Takes Two melden sich zurück. Gut vier Jahre nach dem Überraschungshit der Hazelight Studios erscheint im kommenden Jahr Split Fiction – und es sieht wie die fast perfekte Fortsetzung aus.

Zugegeben: Aufgrund eines Leaks war die Ankündigung nicht vollkommen überraschend. Selbst Creative Director Josef Fares bestätigte bereits im Vorfeld seine Teilnahme an den Game Awards. Aber Gameplay haben wir vorher nicht gesehen. Zum Glück! Denn so konnte der Trailer zu Split Fiction überraschen und begeistern.

Split Fiction: Ein Fest für Koop-Fans

Denn das erste Video vermittelt einen erneut unfassbar wilden wie abwechslungsreichen Koop-Trip, ganz im Stile seines geistigen Vorgängers. Denn ja, auch Split Fiction kann nur zu zweit gespielt werden. Solo-Partien sind nicht möglich, aber zum Glück gibt es wieder den Freunde-Pass. So muss nur einer das Spiel besitzen, während die zweite Person kostenlos mitzocken kann – genial, wie eh und je.

Als Spieler*innen übernehmen wir in Split Fiction die Rollen von Mio und Zoe. Die Namen sind nicht zufällig gewählt: So heißen ebenfalls die beiden Töchter von Josef Fares. Im Spiel selbst erleben wir eine Sci-Fi-Geschichte, in der wir in die unterschiedlichsten Szenarien geworfen werden.

Lese-Tipp: It Takes Two wurde seinerzeit zum Spiel des Jahres, dieses Jahr schnappte sich ein anderer Plattformer den Titel.

Jedes Level, so verspricht es das Studio, wird sich um eine neue Spielmechanik drehen. Im Trailer sind bereits ein paar Beispiele zu sehen:

Wir erkunden eine Fantasy-Welt, stehlen Drachen-Eier, lassen die Echsen schlüpfen und reiten am Ende auf ihren Rücken.

In einer Sci-Fi-Fabrik werden wir zu magnetischen Kugeln, die dann zu Exo-Suits umgebaut werden und uns angreifen und hacken lassen.

Im Zuge eines anderen Levels dürfen wir als Schweine herumalbern und enden als Wurst auf dem Grill – kein Scherz!

Das fertige Spiel soll noch viele weitere absurde wie kreative Elemente bieten und wir sind schon richtig gespannt darauf. Zum Glück müssen wir auch gar nicht mehr lange warten.

Split Fiction erscheint schon sehr bald…

Der Grund dafür ist simpel: Der Releasetermin von Split Fiction ist bereits der 6. März 2025. Als Plattformen sind der PC, die PS5 und Xbox Series X|S angegeben. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist bisher nicht bestätigt.

Preislich wird Split Fiction aber im Vergleich zu It Takes Two etwas teurer: 49,99 Euro werden von EA und den Hazelight Studios gefordert. Aber wie immer umfasst das Angebot den kostenlosen Freunde-Pass und es gibt weder Mikrotransaktionen noch Lootboxen.

Abseits von Split Fiction gab es bei den Game Awards 2024 noch weitere Ankündigungen. Unter anderem wurde das erste Video zu The Witcher 4 veröffentlicht und Naughty Dog meldete sich eindrucksvoll an anderer Stelle zurück.

