It Takes Two: Gameplay-Ankündigung zum nächsten Spiel des Studios versteckt Releasezeitraum

It Takes Two hat zu Zeiten seines Release einen Katapult-artigen Start hingelegt, der bis hoch an die Spitze legendärer Koop-Spiele gereicht hat. Der Erfolg des liebenswürdigen Abenteuers scheint auch Jahre später nicht vollständig zu versickern: Kürzlich erst wurde die Marke von 20 Millionen Verkäufen geknackt.

Trotzdem muss langsam etwas Neues her, da sind sich Fans und Entwickler*innen einig. Split Fiction soll diesen Wunsch erfüllen und Spieler*innen mit Vorliebe für kooperatives Gameplay einen neuen Star servieren. Aus einem kürzlich geteilten Clip lassen sich jetzt offizielle Infos ziehen.

Split Fiction will nach It Takes Two neue Koop-Sensation werden

Vor einiger Zeit hat Josef Fares, Chef des Hazelight Studios, bereits erste Hinweise auf das neue Projekt seiner Spieleschmiede auf Twitter gestreut. Die Schriftfetzen waren recht offen für Interpretationen gehalten und befeuerten auch einige richtige Prognosen, wie sich herausgestellt hat. Mio und Zoe sind tatsächlich die Namen der beiden Hauptcharaktere – sie basieren auf den Töchtern von Fares, wie er in einem aktuellen Video verrät.

Seinen Auftritt solltet ihr euch definitiv reinziehen, er hat ein paar derbe Sprüche auf Lager:

Display content from twitter.com Click here to display content from twitter.com Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Selbiges Bewegtbild versteckt eine ganz kurze Einstellung, in der ein in den Räumlichkeiten des Studios hängender Bildschirm aus der Ferne gezeigt wird. Auf diesem leuchten die vier Zahlen 2-0-2-5 auf – ganz offensichtlich eine Anspielung auf den Releasezeitraum von Split Fiction.

Findige Beobachter*innen haben dieses Detail natürlich sofort entdeckt und den Twitter-Account von Hazelight damit konfrontiert. „Oh nein! Wer hat das denn da hingestellt … !“, lautet die Antwort, garniert mit einem verschmitzt dreinschauenden Emoji. Kein Fehler also, sondern volle Absicht.

Split Fiction mit Gameplay bei den Game Awards

Während dem beinah zweiminütigen Beitrag kommt ebenfalls ein großer Boss zur Sprache, der für Split Ficiton entwickelt wird. Näher gehen die Beteiligten darauf nicht ein, das Auftreten eines Bosskampf hilft aber schon mal dabei, eine nähere Idee zu den Inhalten des Spiels zu gewinnen.

Um mehr zu erfahren, müsst ihr bis zum 13. Dezember warten. Darauf deutet Fares mit einer Szene hin, in der er einen Anruf von Geoff Keighley, Host der Game Awards, erhält. Auf der Veranstaltung soll nämlich erstes Gameplay gezeigt werden. Neben Enthüllungen zum nächsten Spiel der It Takes Two-Macher erwarten euch noch eine Reihe weiterer spannender Premieren, beispielsweise zu Mafia: The Old Country.

Quellen: Twitter / HazelightGames