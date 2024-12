Nach It Takes Two: Neues Spiel des Studios nimmt weiteren Schritt Richtung Release – Das müsst ihr jetzt wissen

Die Ereignisse rund um Split Fiction, das neue Projekt der It Takes Two-Macher, haben sich in letzter Zeit überschlagen. Nicht lange nachdem erste grobe Details nach außen getragen wurden, blicken wir auch schon einem baldigen Release entgegen.

Wann wir mit dem anstehenden Koop-Game rechnen können, hat Entwicklungsstudio Hazelight kürzlich auf den Game Awards bekannt gegeben. Ein Enthüllungs-Trailer wurde gleich mitgeliefert. Weitere wichtige Schritte auf dem Weg zur Veröffentlichung will man nicht hinauszögern, deshalb dürft ihr ab jetzt vorbestellen.

Split Fiction: So könnt ihr vorbestellen

It Takes Two hat das Koop-Genre auf ein ganz neues Level gehoben. Der strenge Fokus auf Zusammenarbeit macht den Titel besonders schmackhaft für alle, die ein umfang- und detailreiches Abenteuer als Duo bestehen wollen. Aber auch wenn der Wiederspielwert vor allem durch möglichen Rollentausch definitiv gegeben ist, lässt sich der Durst nach völlig neuem Stoff nicht ganz verdrängen. Gut also, dass dieser mit Split Fiction nun gestillt werden soll. Am 6. März 2025 dürft ihr wieder frische Team-Action nach der Hazelight-Formel erleben.

Um schon jetzt dafür zu sorgen, dass Split Fiction pünktlich zum Release bei euch eintrudelt, könnt ihr ab sofort Vorbestellungen aufgeben. Hierfür stehen euch mehrere Plattformen zur Verfügung, der Preis von 49,99 Euro gilt allerdings bei jedem Anbieter. Unterschiedliche Editionen werden nach aktuellem Stand nicht angeboten. Zum Verkauf steht lediglich das Hauptspiel ohne Vorbesteller-Boni.

Auf diesen Seiten könnt ihr Vorbestellungen tätigen:

Ihr braucht euch übrigens keine Sorgen darüber zu machen, euren Spielpartner oder eure Spielpartnerin davon überzeugen zu müssen, ebenfalls 50 Euro abzudrücken, um mit euch zocken zu können. Dank des Friend-Passes erhält die zweite Person kostenlosen Zugang zu der gekauften Software.

Split Fiction: Worauf ihr euch spielerisch einstellen könnt

Die Protagonistinnen in Split Fiction sind die Autorinnen Zoe und Mio. Beide schreiben Romane, jedoch in den verschiedenen Genres Fantasy und Science Fiction. Eines Tages bietet sich ihnen die Gelegenheit, mit einer Simulation in ihre Geschichten einzutauchen, doch die Aktion geht natürlich schief und beide stecken in ihren eigens erdachten Welten fest. Gemeinsam müssen sie einen Weg zurück in die Realität finden und dabei zwischen mittelalterlicher Magie und futuristischer Technologie hin- und herspringen.

Hazelight Studios, und vor allem Game Director Josef Fares, zeigen sich sehr zuversichtlich darüber, ein weiteres großartiges Koop-Spiel geschaffen zu haben. Mal sehen, ob es nach der Auszeichnung von It Takes Two als Spiel des Jahres 2021 eine neue Trophäe geben kann. Welche anderen aufregenden Spiele neben Split Fiction ebenfalls bei den diesjährigen Game Awards angekündigt wurden, lässt sich in unserer Übersicht nachlesen.

